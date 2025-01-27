九龍城寨之圍城｜日本上映掀叉燒飯熱　「四仔」一名引起感興趣

香港電影《九龍城寨之圍城》，在港上映時票房大破1.1億港元，更在全城掀起城寨熱、叉燒飯熱、眼鏡糖熱等等舊香港情懷。電影於1月17日在日本上映，不少日本人對城寨這地方，向來有份獵奇心態，更曾經仿製過一個城寨場景去滿足一番。故電影在當地上映，立即掀起觀眾情感回憶，並引起不少討論。



《九龍城寨之圍城》有口皆碑，隨著往後在各地上映都有不錯成績。（《九龍城寨之圍城》劇照）

香港國際機場接機大堂，都有擺放《九龍城寨之圍城》電影展。（葉志明 攝）

首先電影充滿不少動作場面，令日本觀眾看得興奮，隨後開始對戲中一些元素感興趣，例如叉燒飯，有餐廳跟電影聯乘，推出「城寨叉燒飯套餐」，2000日圓（約港幣100元），就可以食到，有飯、有菜、有湯、有甜品仲有頂「帽」，又抵食又豐富。

「城寨叉燒飯套餐」賣2000日圓（約港幣100元），有飯、有菜、有湯、有甜品仲有頂「帽」。（日本X圖片）

此外，戲中開場，林峯飾演的陳洛軍在Disco打交一場，場內正播著陳慧嫻的《跳舞街》，有日本觀眾正正被這首由日本流行曲改編的廣東歌吸引住，於是翻出其他香港80年代的改編流行曲，更自製playlist，日日播，「焚」下機。

有日本觀眾被戲內首《跳舞街》深深吸引住，繼而翻出其他香港80年代的改編流行曲，自製Playlist。（日本X圖片）

不過最叫日本人感興趣是戲中的「城寨四子」，其中由張文傑飾演的「四仔」，因為不時要細看日本的色情錄影帶，嘗試尋回女朋友的縱影，故有「四仔」之名。而日本觀眾感興趣的是為何冇打格的色情片叫「四仔」，因為當地影片不是行三級制。而日本觀眾看到張文傑的角色英文名叫「AV」，於是上維基搜尋才得知，原來三級即是有格仔的AV，四仔就是無修正，未經審查的解說。

日本觀眾看到張文傑的角色英文名叫「AV」，於是上維基搜尋才得知「四仔」的意思。（日本X圖片）

「四仔」一直都要蒙面上陣，但都獲得觀眾注目。（《九龍城寨之圍城》劇照）