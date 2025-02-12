哪吒2｜全球票房可掃低《玩轉腦朋友2》？　香港四大院線27/2上映

中國賀歲檔今年一支獨秀，被動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）由頭帶到尾，贏盡一眾真人電影，票房迄今已大破88億人民幣，更成功打進全球影史票房榜30大，成為30名內唯一一部非荷里活電影。作為中國動畫龍頭，當然想再下一城，晉身成為全球票房冠軍動畫，而目前的最高票房的動畫電影是《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2, 2024）。



《哪吒之魔童鬧海》於2月11日已破88億，將成為中國首部票房破百億電影。（網上圖片）

上集創下50億紀錄，今集更是勢不可擋。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

暫時《哪吒2》的票房是88億人民幣，兌換成美金約12.05億。而《玩轉腦朋友2》的全球票房約為16.9億美元，全球排第8，匯算約為123億人民幣，即要多收35億便有機會。但觀乎現時走勢，昨日單日票房都收4億人民幣，似乎並非冇可能，而且88億這個票房數字只花了兩星期便達到，而目前總觀看人次為1.79億，以14億人口而言仲有發展潛力。

《玩轉腦朋友2》的全球票房約為16.9億美元，全球排第8，匯算約為123億人民幣，即《哪吒2》再多收35億才有機會。（《玩轉腦朋友2》劇照）

而要掃低《玩轉腦朋友2》前，都有多部重型動畫要跨過才成事，包括第25位《超人攻特隊2》（Incredibles 2，2018），收12.4億美元；第23位《魔雪奇緣》（Frozen，2013）、收12.7億美元；第17位《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie，2023）、收13.5億美元，以及第14位《魔雪奇緣2》（Frozen II，2019）、收14.5億美元。

《哪吒2》要登頂前，有多部動畫要跨過，當中不乏迪士尼及彼思這些業界大哥。（《魔雪奇緣2》劇照）

昨日（11/2）《哪吒之魔童鬧海》更公布將於2月27日起，在香港上映。今次更是由英皇、MCL、銀都及Cinema City四大院線在港發行，亦是香港四大院線首度聯手推廣內地電影。