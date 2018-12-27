【水行俠】最愛一幕血腥殺戳慘遭刪掉　導演溫子仁︰是我主動提出

由溫子仁執導的《水行俠》（Aquaman）口碑載道，全球票房累計超過5.56億美元票房收入。而擅長拍攝驚慄片的他，在《水行俠》也加入了不少恐怖元素，當中他在水中安放了他的好拍檔「詭娃安娜貝爾」。可是，早前導演接受外國傳媒訪問時表示，有一幕竟然他也覺得過於血腥，連他本人也看不下去，最終決在正片刪去。

Marvel今年在年初及年中推出《黑豹》及《復仇者聯盟3》，而DC成功在年度憑《水行俠》挽回不少人氣。（劇照）

導演溫子仁早前向外國傳媒《Collider》透露，有一個他非常喜愛的片段被迫在正片刪走。據他表示，這一幕是當水行俠被「海洋領主」Orm逮捕後，他被押送到地牢，而這可怕的地牢是位於亞特蘭提斯的最深處，所有的守衛都是鯊魚，而最終水行俠在那裏發生了一場監獄騷亂：「水行俠被押到地牢後，他先殺死一名鯊魚守衛，其他鯊魚守衛因為聞到血的味道，本能地走出監獄，並開始暴動。最後，整個畫面佈滿血水，而水行俠則透過血水的掩護，成功逃離。」

本身影迷有幸見到水行俠大戰鯊魚守衛，血染大銀幕一幕。（劇照）

對於刪去這幕超血腥的片段，溫子仁續指出，一切的想法是由他主動提出，並不是電影工作室的提議。雖然最終這幕未能與影迷見面，但是溫子仁很高興，劇組在構建海底世界時都沒有任何顧慮，非常享受創造一個超現實的世界。

「監獄騷亂」這一幕，沒想到其血腥程度連見慣恐怖場面的溫子仁都「頂唔順」。（劇照）

除此之外，他亦表示不少水行俠小時間的閃回片段被刪去，當中包括小時候Arthur Curry在學習適應水底活動的畫面。據《Comic Book》報導，他刪去Arthur Curry第一次學懂如何在水裏呼吸的片段。雖然他表示這幕聽起來看似非常重要，但他指出其實對整體劇情沒太大作用：「這一幕沒有讓整個故事向前推進，只是回憶的畫面。」他最後解釋為何會刪去此片段，是因為覺得電影不應牽涉太多回憶場景：「我覺得有太多回憶場景，而且電影片長比我想像中長，所以你需要找出需要刪減的地方。」至於這兩段是否刪剪適宜，就留待影迷自由判斷，因有指這兩幕片段或將在往後發行的DVD中重新出現。