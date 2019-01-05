【勁舞Dancing癲】姜炯徹想跟發哥合作　D.O@EXO一角未係最特別？

打造出韓國兩套知名電影，車太鉉的《極速緋聞》和《陽光姐妹淘》的導演姜炯徹近日再推出新作《勁舞Dancing癲》（Swing Kids），由EXO成員D.O（都敬秀）、《Kpop Star 4》中有「小高賢廷」之稱的朴惠秀、吳政正、金珉熩和Jared Grimes等人主演，片中以1951年朝鮮戰爭為背景，加入了戰爭、諜戰和愛情等元素，描述在戰爭中北朝鮮戰俘的收容所裡，由各國戰俘所組成的踢踏舞團「Swing Kids」的故事，在韓國方面已有累積有136萬觀映人次。

姜炯徹導演打破自身紀錄，當年《極速緋聞》以11破100萬觀映人次，今次《勁舞Dancing癲》以9日即破100萬！（網上圖片）

早前姜炯徹導演特意抽空來到香港出席首映禮以及接受《香港01》訪問，當問到他最初為甚麼有拍這套戲的想法時，他表示自己一直都很關注「民族」這個議題，大家都是同一個民族（南、北韓）卻要分隔兩地生活，即使是現在韓國仍有70年前的問題，而且早前拍完了《千術之神》後，想挑戰其他類型的電影，就有了要拍跳舞為主的《勁舞Dancing癲》的想法，但在跳舞和電影兩大範疇中要如何平衡呢？最後想到了音樂劇《盧景修》（即是戲中D.O的角色名），借此可以包含想要的所有元素。

雖然《勁舞Dancing癲》上映時，撞正由影帝宋康昊主演的韓國電影《毒品王》和DC電影《水行俠》，不過導演就指完全不介意，對於觀眾來說在戲院中有很多不同種類且有趣的電影是件好事。（陳順禎 攝）

《勁舞Dancing癲》的海報或預告時都會感到歡樂，不過電影竟有大反轉？（網上圖片）

注意！！內含劇透！！

在看到電影海報或是預告時，都會覺得這是一齣歡樂電影，在戰爭中仍有跳舞的歡樂來取代苦痛，可惜電影到最尾卻不是美好收場，問到為何會有這個設定時，他解釋：「這套電影講述韓國歷史上最令人心痛的時代，其實是不能夠盡情地笑完就結束掉，要不然就好像會背叛了那個時代一樣。在電影開始的部分也有很多開心的畫面，即使這樣我也不認為這是一個傷心結局，因為在整體上Swing Kids 5名成員是十分討喜，就算生於苦痛的時代，要作出犧牲，但也不會是失敗者。」

導演指出比起想透過電影提起歷史來說，其實更想帶出在歷史中的苦痛，在今天是不能夠再次發生。（陳順禎 攝）

「Swing Kids」就像一個小型聯合國，雖然有不同國家的人，但最後憑着跳舞打破種族和語言上的分歧。（劇照）

+ 5 + 4 + 3

一眾主演組成的踢踏舞團「Swing Kids」由黑人美軍、中國人以及朝鮮族所組成，當時在巨濟中確實有不少不同國家的人，大家都基於不同種族、語言、性別而討厭着對方，憑藉跳舞來組成一個團體後，大家互相都變得有愛。

早前有報導指導演不知道D.O是偶像出身，他重申：「其實我是知道他是偶像，只不過不是很了解，我是以演員的身份來看他，而且最重要的是在我一看到他時，就已經覺得他100%適合盧景修這個角色，他擁有少年以及青年的外貌，大家看到電影時就會明白我所講的了，他是令我再沒有想起其他人選的人。」

導演笑言不會想學踢踏舞，即使在現場也沒有學，怕被其他演員取笑或整蠱自己。（劇照）

而當問到導演在拍攝有甚麼不便時，他笑指：「演員們變得喜歡跳舞後，變得好嘈！我在現場本來正在準備東西，他們一直在我後面跳舞！不過在拍戲時，我對他們的要求只有一個，就是要不希望他們太過累，在練習和拍攝期間享受就好了，就算電影已經拍好兼上映了，他們見面還是會跳踢踏舞，看來到現在為止也很享受。

金珉熩的出場多數都會令觀眾忍不住想笑，導演指自己拍電影其實不太會看市場，只希望能來開心給大家。（劇照）

「Swing Kids」中扮演中國人的金珉熩其實名副其實是位韓國人，導演稱他對當時中國人的形象就是微胖、像是可愛的小寶寶的人偶。而當記者拿出中國傳統大頭佛的照片給他看時，大笑兼跟戲中金珉熩所演「小胖」的角色大為相似，不過他稱沒有借鏡參考，但兩人就出奇地相似，顯得十分興奮，更即時拍下這張照片留念。

金珉熩的形象跟中國傳統大頭佛大為相似。（網上圖片）

今次是導演第二次訪港宣傳，不過來也匆匆去也匆匆，問到他有否留意香港的藝人時，他表示「我都不太認識最近年輕的香港演員，但講到以前香港電影的話，其實都很想跟他們全部人合作，其中必定是周潤發老師，要是能見上一面也是我的榮幸，我真的很喜歡《英雄本色》，我們小時候都一定學過咬火柴、Gel頭和穿大褸啊，完全是當時的文化和熱話。希望下次有機會在香港逗留長時間一點。」