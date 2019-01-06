【移動城市．影評】反烏托邦電影最差示範　老土程度簡直係災難級

或許是反烏托邦（Dystopia）的青少年史詩電影蔚為主流，十多年來始終有不少奇幻電影改編，即便風潮早已過去，青少年支持者也早已少了許多，光環不再，這些靠着魯莽就可達成夢想的英雄，好像已經沒有這麼大的吸引力，Peter Jackson在拍完《魔戒》三部曲以及《哈比人》三部曲之後似乎仍醉心於此，在他還未決定改編其他《魔戒》衍伸文本之際，他先行擔任監製拍了《移動城市：致命引擎》，事實的確證明是災難一場。

對的，是場災難。（劇照）

《移動城市：致命引擎》故事多像是George Miller癲狂到極致的《末日先鋒：戰甲飛車》，故事瘋狂，真正的亂世末日，卻又搭配美不勝收的荒原，以及真實到極點的飛車動作戲，極簡的對話及劇情，搭配末日後的人性徬徨與孤獨，呈現得像首詩一樣。

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《移動城市》典型就是為了討好年輕人而來，所以滿口英國腔的羞澀小生男主角總會在緊要關頭補刀，擁有強運絕不會死，即便身旁的護衛死了一片；意圖復仇的女主角臉上雖然有疤痕，但她一雙美目卻難以忽略，這兩人從頭到尾幾乎讓身旁所有人都陣亡，徒留他們，卻能夠拯救剩下來的世界。

《移動城市：致命引擎》（劇照）

這其實是一件多麼弔詭且老套的橋段，在俗套裡面發展出類型電影的爽快無腦，這當然沒有關係，老實說Michael Bay早在《變形金剛》幫我們做了完美示範，不過《移動城市》全片有形無體，連主角群糟糕的演技都相當無力，雖然Hugo Weaving所飾演的大反派，帶來有如奧斯卡殿堂的表演，但放在這部電影裡面，卻簡直像是糟蹋。

《移動城市：致命引擎》陣容不俗。（劇照）

《移動城市》還是可憐的，讓我看到一部擁有大型成本，精緻美術以及上乘特效的電影，有望成為三部曲系列的電影，情感及劇情被濃縮到毫無必要，除了開場的城市追逐戰，整部電影都很讓人詬病，慢慢的，這部電影只會成為Peter Jackson監製生涯的一個污點，我們或許可以說電影非他所執導，不過這樣的監製品質，對一個曾拍過《魔戒》三部曲這樣經典大作的導演，還是相當失望。

想當初三部加起來將近十個小時的《魔戒》，可以細述各條支線，但這片卻連主線都講不好，我們只能在一些靈光乍現的片刻畫面，像是小小兵玩偶、壞掉的IPhone手機、過期千年的奶油夾心麵包以及刻意嘲諷美國霸權的美杜莎（Medusa）隨身碟(從USA變成MEDUSA)，但這仍不顯得失重，讓《移動城市》注定成為了過眼即忘的平凡作品。

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