【靈渡凶間】美國心理學家出書研究通靈　用科學力證靈體存在

由《3D 舞出真我4》Scott Speer執導；《舞動青春》貝拉索恩（Bella Thorne）主演的《靈渡凶間》（I Still See You）近日終於在香港正式上映，然而電影評價與外國相比，卻出奇地獲不俗評價，不少影迷大讚電影充滿神秘感，更指電影含有驚喜。話雖如此，但他們同時指出，電影劇情卻充滿錯誤。但就目前來說，電影正評卻比負評多，或者是新穎的電影題材搭救。

女主角Ronnie意外發現當時事故原來涉及美國神秘實驗。（劇照）

《靈渡凶間》電影早在上年10月已經在美國及其他地區上映，惟奈何當時坊間劣評處處，最終電影全球票房累計只錄得110萬美元（約862萬港元）收入，可謂慘不忍睹。據了解，電影講述美國因發生一次嚴重事故後，奪走了不少人的性命。可是，浩劫過後，死者的「餘魂」卻殘留下來，最終形成了人鬼共生的新世界。當大家都以為「餘魂」只會重覆呈現他們生前的某一刻及無法改變世界的一切時，女主角Ronnie突然收到「餘魂」Brian的死亡恐嚇訊息，Brian還嘗試打破「餘魂」無法改變世界的規律，試圖傷害Ronnie。最終，她發現原來發生嚴重事故當日，這並不是單純的意外，而是美國政府開啟了陰間通往陽間的通道，使兩個不同的世界能互相「交流」。最終，原來美國政府進行的秘密實驗，是希望透過活人做死者的復活的容器。

「餘魂」Brian向女主角Ronnie發出死亡恐嚇訊息，最終令她查明當年事故真相。（劇照）

相信電影的實驗只屬虛構，然而在現實生活中，或者這些實驗一直存在，只是還沒有被揭穿。據了解，在2002年，美國哈佛大學心理學博士Gary E.Schwartz曾設計了一套嚴謹的實驗步驟，來測試靈體是否真的存在。他邀請了五位美國知名靈媒的參與，而他將實驗的過程寫成《The Afterlife Experiments》一書。據結果顯示，五位靈媒通靈30分鐘，並說出有關死者的資料。最終，其中一名靈媒的準確度高達95%，五位靈媒平均命中率為83%。為了使石研究結果更有力，他還找了美國亞利桑那州大學的68名學生作實驗對照，但此對照組的準確率只有36%。或者世事真的無奇不有，常人難以理解。