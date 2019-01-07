【金球獎2019】賽果不斷更新　 基斯頓比爾首奪喜劇類最佳男主角

2019年第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，以表掦2018年出色的電影及電視作品，以下為得獎名單。
《星夢情深》獲最佳原創歌曲獎。（劇照）
基斯頓比爾憑《為副不仁》首奪金球獎音樂及喜劇類最影帝寶座。（劇照）
電影獎項
最佳外語片：
《羅馬》（Roma）（ 墨西哥）
音樂及喜劇類最佳男主角：
基斯頓比爾《為副不仁》
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最佳劇本
《綠簿旅友》
劇情類、音樂及喜劇類最佳男配角
馬許沙拉艾利《綠簿旅友》（Green Book）
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劇情類、音樂及喜劇類最佳女配角：
Regina King《If Beale Street Could Talk》
最佳原創歌曲：
Shallow《星夢情深》（A Star Is Born）
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最佳原創配樂：
Justin Hurwitz《登月第一人》（First Man）
最佳動畫：
《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）
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電視獎項
迷你劇集及電視電影類最佳男主角：
Darren Criss《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）
劇集、迷你劇集及電視電影類最佳女配角：
Patricia Clarkson《Sharp Objects》
劇情類最佳女主角：
吳珊卓《Killing Eve》
Carol Burnett Award
Carol Burnett
迷你劇集及電視電影類最佳女主角：
柏翠茜雅格《監慾風雲》
劇集、迷你劇集及電視電影類最佳男配角：
Ben Whishaw 《A Very English Scandal》
音樂及喜劇類最佳男主角：
米高德格拉斯（Michael Douglas）《The Kominsky Method》
劇情類最佳男主角：
Richard Madden《內政保鑣》
最佳劇集–劇情類：
冷戰諜夢（The Americans）
米高德格拉斯奪音樂及喜劇類視帝。（Getty Images）