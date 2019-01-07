【金球獎2019】賽果不斷更新　 基斯頓比爾首奪喜劇類最佳男主角

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2019年第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，以表掦2018年出色的電影及電視作品，以下為得獎名單。

《星夢情深》獲最佳原創歌曲獎。（劇照）

基斯頓比爾憑《為副不仁》首奪金球獎音樂及喜劇類最影帝寶座。（劇照）

電影獎項

最佳外語片：

《羅馬》（Roma）（ 墨西哥）

音樂及喜劇類最佳男主角：

基斯頓比爾《為副不仁》

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最佳劇本

《綠簿旅友》

劇情類、音樂及喜劇類最佳男配角​

馬許沙拉艾利《綠簿旅友》（Green Book）

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劇情類、音樂及喜劇類最佳女配角：

Regina King《If Beale Street Could Talk》

最佳原創歌曲​​：

Shallow《星夢情深》（A Star Is Born）

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最佳原創配樂​：

Justin Hurwitz《登月第一人‬》（First Man）

最佳動畫：

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

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電視獎項

迷你劇集及電視電影類最佳男主角​：

Darren Criss《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

劇集、迷你劇集及電視電影類最佳女配角：

Patricia Clarkson《Sharp Objects》

劇情類最佳女主角：

吳珊卓《Killing Eve》

Carol Burnett Award​

Carol Burnett

迷你劇集及電視電影類​最佳女主角

柏翠茜雅格《監慾風雲》

劇集、迷你劇集及電視電影類最佳​男配角：

Ben Whishaw 《A Very English Scandal》

音樂及喜劇類最佳男主角：

米高德格拉斯（Michael Douglas）《The Kominsky Method》

劇情類最佳男主角：

Richard Madden《內政保鑣》

最佳劇集​–劇情類：

冷戰諜夢（The Americans）

米高德格拉斯奪音樂及喜劇類視帝。（Getty Images）

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