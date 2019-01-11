【奧斯卡2019】缺主持人充撐場面　大會急Call復仇者全員救亡

影壇盛事《第91屆奧斯卡頒獎典禮》（Oscars）將於香港時間2月25日早上舉行，不過今年未開始就先甩轆，大會原訂由諧星Kevin Hart出任主持人，但早前他被人翻舊帳，被踢爆曾於社交媒體上發表恐同言論，Kevin Hart為此辭任主持人一職，但大會一直未能另覓人選，日前更宣布今屆頒獎禮冇主持人，計劃由不同電影界名人進行串講形式主持。

Kevin Hart受醜聞影響放棄主持奧斯卡。（Getty Images）

面對30年來首次沒有主持人控制大局，奧斯卡大會現正物色一眾荷里活巨星為頒獎禮坐鎮，當中包括廣受觀眾歡迎的「復仇者聯盟」成員。電影《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）將於4月尾上映，各位超級英雄借奧斯卡大平台宣傳，而大會找到這班最炙手可熱的電影明星撐場，絕對是雙贏。

幾位元老級復仇者成員曾擔任2013年奧斯卡的頒獎嘉賓。（Getty Images）

其實早於2013年，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）曾齊齊擔任頒獎嘉賓。而負責直播奧斯卡的ABC電視台與Marvel Studios，皆為迪士尼旗下公司，要夾個期其實唔難。