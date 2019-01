一文睇盡「哈利仔」進化史　Daniel Radcliffe為轉型竟然…

新年一過,又有一波值得期待的新劇新片即將亮相。比如2月,「哈利波特」Daniel Radcliffe主演的黑色喜劇《Miracle Workers》就將開播。

這部劇改編自Simon Rich的書《What in God's Name》,只有7集,講的是「天堂」的職場故事。Daniel Radcliffe在劇中演一個給上帝打工的小天使,因為Steve Buscemi飾演的上帝擅離職守,而不得不承擔起拯救世界的任務。從預告片來看,該劇節奏非常輕鬆歡樂,已被我加入必看名單。另一個值得期待的亮點,則是挑起搞笑大樑的主演Daniel Radcliffe。

《Miracle Workers》海報

對於「Daniel Radcliffe」這個名字,也許有人不是很熟悉,但一定知道他扮演的「哈利波特」。從2001至2011年,演了十年的哈利波特,在大多數人眼中,Daniel Radcliffe就是哈利。但可能不是每一個人都知道,後哈利波特時代,Daniel Radcliffe也非常活躍。往往一年演好幾部電影、電視劇,戲劇、音樂劇舞台上也都有他的身影。不但是個「工作狂」,而且戲路非常廣,口味還有些奇特——醫生、探險家、FBI特工、瘋狂科學家的助手、同性戀、戀馬癖、惡魔,連喪屍他都演過。

Daniel Radcliffe曾全裸扮演戀馬癖角色(《Equus》海報)

曾經的哈利波特,可能是全世界最幸運的男孩,而現在的Daniel Radcliffe,已經成長為一名真正的演員。

Daniel Radcliffe留鬚都幾有男人味(IG)

酗酒、校園霸淩、自我懷疑……

「最幸運的男孩」也有煩惱

Daniel Jacob Radcliffe,1989年7月23日出生於英國倫敦。有猶太人血統,是家裡的獨生子,他的父親是一名文學經紀人,而其母則是一位選角經紀人。Daniel Radcliffe第一次登上螢幕是在10歲,在BBC的電視電影《David Copperfield》中飾演幼年的David Copperfield。母親為他投了簡歷,因為他從5歲開始就想要登台表演。

「哈利仔」處男作《David Copperfield》(劇照)

後來Daniel Radcliffe又在《The Tailor of Panama》裡扮演了Geoffrey Rush與Jamie Lee Curtis的兒子。11歲的時候,Daniel Radcliffe收到了扮演哈利波特的邀請。

我當時正在洗澡,我爸爸沖進來說「猜猜他們要誰演哈利波特?」然後我就開始哭了,那可能是我人生中最棒的時刻。 Daniel Radcliffe

最初Daniel Radcliffe的父母並不想讓兒子接下這個角色,因為合同需要他在洛杉磯拍完所有7部電影。然而導演Chris Columbus非常堅持,他認為再也找不到更好的哈利了。於是在J.K羅琳(J. K. Rowling)的支持下,Daniel Radcliffe先簽了一份2部電影的合約,並在英國拍攝。

因為哈利波特,Daniel Radcliffe一下子成為全世界最有名的孩子。但名氣帶來的可不全是好事,與哈利波特類似,Daniel Radcliffe在學校裡也不是「最受歡迎的孩子」。Daniel Radcliffe從小就患有輕度的動作協調能力喪失症,有時協調能力會變得很差,比如沒法寫字,或系鞋帶,或踢球。這個病也是他最初對表演產生興趣的原因之一。

我在學校有一段很困難的時期,所有事情都做不好,也看不出有什麼天賦 Daniel Radcliffe

另一方面,暴漲的名氣也對Daniel Radcliffe的校園生活沒什麼幫助。雖然Daniel Radcliffe沒有明確說過自己在學校有被霸淩,但每次提起學校,他都說「不太開心」。還曾透露與同學打架,臉上結結實實挨了一拳。

每次提起學校,Daniel Radcliffe都說「不太開心」。(IG)

在扮演哈利波特的10年間,Daniel Radcliffe只因為流感缺席了2天。比起學校,劇組可能是更讓他覺得像家的地方。和任何年少成名的人一樣,他也常被人質疑「只是運氣好而已」。盛名之下,壓力曾讓他透不過氣。Daniel Radcliffe後來在節目裡承認,在拍攝最後幾部哈利波特電影時,一度沉迷酒精尋求安慰。幸好這段日子並沒有持續多久,他很快清醒了過來,不但戒酒、健身,還搬去了美國。

人們總期待看到童星墮落,而我一直在避免自己走上這條路。 Daniel Radcliffe

而真正讓Daniel Radcliffe走出陰影的,是全身心投入表演和工作中。演哈利波特的時候,他就已經同時在拍好幾部電影——《12月男孩》、《戰地淚痕》、《The Amateur Photographer》都是那段時期完成的。

Daniel Radcliffe在轉型期做過最重要的決定,是出演舞台劇《Equus》。這部戲因為全裸、戀馬癖等備受爭議,卻是他敲開舞台大門的金鑰匙。

如果不是真的想當演員,是不會去演這樣一部戲的。 Daniel Radcliffe

《Equus》(宣傳照)

2010年《哈利波特:死神的聖物2》殺青的時候,Daniel Radcliffe當着所有人的面哭了。但哭完的6小時後,他又接着開始看下一部戲的劇本。美國著名主持人Ellen DeGeneres稱Daniel Radcliffe是她見過最忙的演員。上《The Ellen DeGeneres Show》時,Daniel Radcliffe透露近幾年休過最長的假期——兩周。一年好幾部電影,再穿插一、兩部電視劇或舞台劇,成了這位non-stop工作狂的日常。

Daniel Radcliffe以前經常自我懷疑,缺乏自信到精神緊張的地步。現在,通過大量的表演經驗,他開始建立與自己和平相處的自信。

哈利波特將永遠是我身上的標籤,我只希望是像《星球大戰》之於Harrison Ford的那種(正面意義)。 Daniel Radcliffe

全裸、女裝、戀獸癖、屍體

只有你想不到,沒有他不敢演

扮演哈利波特,不僅讓Daniel Radcliffe成為全世界最有名的孩子,也成為最有錢的之一。《哈利波特》是歷史上第二賣座的電影系列,全球共50億英鎊票房。主演Daniel Radcliffe因此也發了大財,據外媒計算他演完8部共收穫7400多萬英鎊,Emma Watson賺到3500萬,飾演榮恩的Rupert Grint獲得2600萬。

儘管他擁有很多財富,Daniel Radcliffe自己卻不怎麼會花錢,他主要的支出都是用來買書,他說:「我看很多書。」他的財產全部交給母親打理,父親辭掉工作,成了他的全職經紀人。

Daniel Radcliffe憑「哈利波特」一角成為全世界最有名的孩子。(IG)

金錢帶給Daniel Radcliffe最大的好處,是給了他職業上的自由,允許他去選一些小成本、奇奇怪怪、看起來就很難賺錢的戲來演,也不用害怕失敗。

我討厭聽到別人說『你成功都是因為運氣』,我覺得每個人的命運都是自己創造的……我喜歡挑戰自己。 Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe的挑戰相當豐富多樣,甚至到有些怪異的程度。在演一個角色演了10年之後,他就像是要過足戲癮一樣,每次接的角色類型都不帶重合。

最開始引起風波的是《Equus》。當時Daniel Radcliffe才17歲,剛演完《哈利波特:火盃的考驗》。他在這部舞台劇中飾演一個對馬着迷的男孩,門票預售突破1,700,000英鎊,因為「哈利波特」全裸出演。

《Equus》(宣傳照)

《Equus》獲得了相當不錯的媒體評價,2008年9月移師百老匯,Daniel Radcliffe繼續擔任主角,還拿到戲劇編輯人獎的提名。此後Daniel Radcliffe在很多作品裡都脫過衣服,但他自己強調,「雖然我不會覺得不自在,但真的不是我主動要求脫的!」都說腐國(英國)男演員有三寶:裸體、女裝、扮男同志。Daniel Radcliffe在很年輕的時候就完成了這三個指標——他首次登上倫敦西區,就是在舞台劇《The Play What I Wrote》中打扮成小姑娘。

《The Play What I Wrote》(外灘)

對於更多人來說,真正看到「後哈利波特時代」的Daniel Radcliffe,是通過《Kill Your Darlings》。在這部講述20世紀40年代美國「Beat Generation」故事的影片中,Daniel Radcliffe飾演著名同志詩人Ginsberg,Dane DeHaan出演「萬人迷」Lucien Carr。一個情殺的故事拍出了詩意,兩位主演都相當耀眼。

而2016年的《救你命3000》(Swiss Army Man),則應該是Daniel Radcliffe演技最受認可的電影。這部電影裡他飾演一具會說話的屍體Manny。Manny就好像一把多功能的瑞士軍刀,身體有多種功能,飲水、生火、渡海、導航都靠他。Paul Dano飾演的Hank孤苦無依,在荒島上準備自殺時遇到了Manny,一人一屍在荒島上互相依靠求生,逐漸培養出真誠的情誼,並幫助Hank找到生命的意義。因為小成本,Daniel Radcliffe幾乎什麼都要自己演,無論把身體當氣墊船,還是把鉤子插進喉嚨,這些嘗試都相當需要勇氣。

我認為這部電影特別美,它很怪異,但很棒,是我拍過最好的電影之一。 Daniel Radcliffe

為了拍戲,其實Daniel Radcliffe在幕後下的苦工真不少。演《哈利波特:火盃的考驗》時候,不會游泳的他,在水下拍了41個小時。為了演出《Jungle》餓到瘦骨嶙峋的效果,他節食兩個月每天只吃一個水煮蛋,導演都怕他餓出病來。

為了在電視劇《A Young Doctor's Notebook & Other Stories》中演一位元醫學畢業生,他花了大量時間研究醫學,最後自己都說「我說不定能做一台開氣管手術了。」中演一位元醫學畢業生,他花了大量時間研究醫學,最後自己都說「我說不定能做一台開氣管手術了。」

電視劇《A Young Doctor's Notebook & Other Stories》劇照

2011年Daniel Radcliffe參演了百老匯音樂劇《How to Succeed in Business Without Really Trying》,在此之前因為動作協調能力喪失症,他完全不會跳舞。在這部劇裡,他不僅一展歌喉,還有大量舞蹈動作,踢腿、扭腰完全看不出不協調的影子,可見背後下了多大的功夫訓練。

你不知道的「哈利波特」

在個人生活中,Daniel Radcliffe是相當隨意的人,街拍照裡經常看到他滿臉絡腮鬍子,穿着格子襯衫或純色T恤,帶個鴨嘴帽就出門了。

Daniel Radcliffe私下打扮隨性。(Gettyimages/視覺中國)

經常有人說「哈利波特走哂樣」,其實完全是因為他不愛收拾,只要打理乾淨顏值還是很能打的。如果硬要說缺點,只能是身高。別說這本就不是他的錯,也有傳言說長不高跟他小時候服藥有關。就更不應該成為被胡亂攻擊的「缺點」了。

我曾經特別在意身高,但後來我想,去他媽的,我是哈利波特。 Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe還是一個相當狂熱的嘻哈愛好者,不僅喜歡聽,還能唱。小時候沉迷Eminem,他是班上第一個記下整首《The Real Slim Shady》歌詞的人。

在朋友聚會上,Daniel Radcliffe的拿手絕技是唱《The Periodic Table Song》(元素週期表),還曾在《The Graham Norton Show》上一本正經地秀了一把。後來又在《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上表演了號稱世界上語速最快的歌——Blackalicious 的《Alphabet Aerobics》。

Daniel Radcliffe還對寫短篇小說及詩歌也有熱情,2007年11月,Daniel Radcliffe以筆名 Jacob Gershon(以他中間的名字與他母親猶太名的娘家姓氏)在地下時尚雜誌《Rubbish》發表了幾首詩。2005年,Daniel Radcliffe 16歲的時候,個人畫像已經進駐英國國家肖像畫廊擺,成為英國有史以來最年輕的非皇室成員在NPG擁有個人肖像。

Daniel Radcliffe成為英國有史以來最年輕的非皇室成員在NPG擁有個人肖像。(外灘)

同時,Daniel Radcliffe也熱心慈善。除了拍賣戲服捐給多個慈善機構,他也是慈善機構Demelza的長期支持者和捐贈者。2009年他還為拍攝過公共服務宣傳片,推廣預防同性戀青少年自殺的意識。去年又拍攝了關於重病兒童臨終關懷的宣傳片,呼籲大家分享、轉發、募捐。

私生活方面,Daniel Radcliffe 2014年已公開與大自己5歲的女演員Erin Darke交往,兩人因拍《Kill Your Darlings》結緣,至今感情穩定。

Daniel Radcliffe大方承認與Erin Darke談姊弟戀。(外灘)

2019年對於Daniel Radcliffe來說,也將是馬不停蹄的一年。他本人正在百老匯演舞台劇,接下來有5部電影等待上映,2020年還有《Kill Your Darlings》導演的新片《Young Americans》,Daniel Radcliffe在片中將再次與Dane DeHaan合作,粉絲們可以好好期待了。

