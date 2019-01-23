【廉政風雲】導演大談戲中三大巨頭　讚林嘉欣：依啲係天跌落黎！

由麥兆輝、莊文強及黃斌聯手打造；劉青雲、張家輝及林嘉欣主演的《廉政風雲》即將在大年初一跟影迷見面。然而這電影卻有別於傳統賀歲作品，沒有喜氣洋洋的氣氛，更遑論搞笑劇情。 眼見今年賀歲電影接近「清一色」合家歡的喜劇，惟只有《廉政風雲》異軍突起。導演麥兆輝對此表示無有怕，坦言賀歲期間大家「睇戲的意欲強」，他還特別提到《霍元甲》都是賀歲檔上映，但仍無阻電影成為當年賀歲檔冠軍：「賀歲檔你哋又黎拍啲十幾日嘅戲，粗製濫造，大家胡鬧一番，最尾講句恭喜發財。我唔覺得觀眾會鐘意。」，看來麥導要為影迷帶來一場鬥智鬥力的表演。 攝：陳順禎

《廉政風雲》的靈感來源自2003年在香港發生的香煙貿易集團賄賂海關一案。而今次劉青雲及林嘉欣除了是廉政公署調查員外，還是一對夫妻。（劇照）

《廉政風雲》的由來

《廉政風雲》改編自2003年在香港發生的香煙貿易集團賄賂海關一案，當時廉政公署提告，指一間煙草公司及一名海關受賄，並找到一名新加坡證人來港作證。可是，該證人還沒有機會來港出庭作供，就在新加坡被三名兇手殺死，最誇張的是，三名兇手均是香港人：「當時是一宗好大的案件，證人未上庭前被殺，後來三名香港人被拘捕，並引渡回港受審，最終三人被判監」。雖然三名兇手最終被繩之以法，可是一直沒有供出幕後主腦。而《廉政風雲》就是由此而衍生。

由張家輝飾演的證人，在《廉政風雲》中成為關鍵人物。（劇照）

大談《廉政風雲》三大演員

《廉政風雲》台前幕後陣容鼎盛，當中包括兩大香港金像獎影帝劉青雲及張家輝；另有金馬獎影后林嘉欣及香港金像獎影后袁詠儀加持。然而當初導演從來沒有想過會擁有這個強勁的演員及製作班底，並笑言唯一可以做，就只有把劇本寫好：「當初寫劇本都無諗邊個做，因為為佢寫我覺得好難。當寫好劇本，而劇本係見得人嘅，就自然吸引到演員。」最終，就造就出如此令人期待的陣容。

劉青雲及張家輝相隔5年後，再次合作。（劇照）

麥兆輝：每一次都想搵劉青雲拍戲！

麥兆輝跟劉青雲這個組合相信影迷不會陌生，當中最為影迷熟悉必定是《竊聽風雲》三部曲。當中最該系列最終章《竊聽風雲3》除了協助令導演麥兆輝及莊文強再奪香港電影金像獎最佳編劇獎外，還令男主角劉青雲，相隔8年後，再成為金像獎影帝。今次二人第四度合作，麥兆輝大讚青雲是一個非常好的演員：「佢不單演員的本份做得好，每一次都會挑戰自己，及創造一個新角色。」，對劉青雲讚不絕口，他續指：「他工作態度非常好，每一次都好想搵返佢！」惟麥兆輝表示，青雲不是每次都得，他也有「唔鐘意嘅角色」，但幸好今次青雲沒有托手肘：「依次好好彩，佢肯演依個戲。」

《廉政風雲》導演麥兆輝坦言，每次開戲最想都是預埋劉青雲。（陳順禎 攝）

劉青雲：好鐘意個角色，因為夠衰格！

當時麥導演寫完劇本後，便立刻始青雲觀看劇本。而他看過劇本後，二話不說便應承。可是最為導演深刻是，兩人見面後，青雲即場大爆接演原因：「好鐘意個角色，因為夠衰格！」相信到時影迷又可以一睹衰衰格格的劉青雲。

導演麥兆輝對張及林嘉欣都讚不絕口，他指前者為了解角色會費盡心思；而後者是「由天跌落黎」的演員。（劇照）

林嘉欣係天跌落黎嘅演員

除了大讚劉青雲外，麥導演對在戲中飾演青雲妻子的林嘉欣同樣讚不絕口：「林嘉欣係由天跌落黎，樣貌又靚又可愛，又識演戲。當年睇《異度空間》時，你已經覺得，是天跌落黎架依啲。好似第一次睇到張柏芝做《喜劇之王》的感覺。有靚又識做戲，真係天跌落黎，永遠都想同佢合作。」

林嘉欣又好戲又靚女，自然成為電影焦點。（劇照）

張家輝真係咁麻煩？

至於另一男主角張家輝，麥導演坦言跟他「錯過幾次合作機會」。當今次合作成功後，隨即有行內人「善意提醒」導演：「你搵張家輝呀，佢都幾麻煩。」，但導演一於少理。直到家輝看完劇本後，導演才知道「中伏」。他笑言：「佢真係幾麻煩！好多問題問，但所有問題都跟係同劇本及其角色有關。」導演續解釋指「佢麻煩你地方係佢做的工作係需要理解，佢唔係麻煩其他野。佢需要了解後先可以演出。」導演還表示今次家輝角色「好難演」，但一樣演得掂：「我覺得佢好犀利！」

張家輝在澳洲拍攝的這場戲多達三頁紙，還要自己Solo，難怪家輝也笑言導演是否「整蠱佢」。（劇照）

麥導演還大爆今次家輝的角色有一個大挑戰，就是超多台詞。在受到劇本時，連張家輝都忍不住同導演講：「好耐未試過，導演你係唔係整蠱我？」當張家輝看畢劇本後，有一天回來跟導演說：「你寫嘅台詞，我又理解點解寫到3頁紙咁多，而當時導回覆指：「係呀，無意思個啲我唔寫。」識英雄重英雄，相信影迷非常期待兩人首次合作會擦出什麼火花。

張家輝首次跟麥兆輝合作，但在束成這次合作前，有人「善意提醒」導演，張家輝是一個幾麻煩的人。

無懼喜劇電影夾擊

當問及《廉政風雲》揀選在賀歲檔期上映，麥導演直言：「賀歲一定係一個好好的檔期。」，並指出因為假期多，所以大家睇電影的意欲較強。雖然知道是在賀歲期間上映，然而導演坦言不會因此而硬塞賀年說話。他還提到當年李連杰主演的《霍元甲》同樣在賀歲期上映，但一樣成為當年賀歲檔冠軍：「裏面殺左幾百人，一樣好收得。」所以，導演認為，只有是好戲，一樣會吸引到觀眾入場。