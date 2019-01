【職場女王攻略】假學歷做高層大有人在　由CEO到政府高官都有

美國樂壇天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)主演新戲《職場女王攻略》(Second Act),講述在超級市場打工的美雅工作表現完美,卻因為爭張沙紙升唔到經理,點知閨密個乖仔偷偷地幫佢「改造」完美CV應徵跨國企業高層,美雅意外通過面試後夢想成真。 雖然電影故事純屬虛構,現實中其實有不少知名機構高層都曾被揭靠偽造學歷上位。

Yahoo前總裁Scott Thompson

曾任職Paypal的Scott Thompson在2012年出任知名搜尋網站Yahoo總裁,他在履歷上稱擁有會計和計算機科學學位,其後卻被公司董事會成員指他偽造學歷,最初內部反應認為Scott Thompson性格直來直往且討人喜歡,並未起疑,可是經過11日的調查,證實他從未獲任何跟計算機科學相關的學歷,董事會不斷接獲員工投訴,他隨即以罹患甲狀腺癌辭職。穿煲原因之後流出,原來在他就讀麻省Stonehill College之時,該校並未設主修計算機科學的學位,不過Scott Thompson離任不久,就獲Amazon Prime競爭對手ShopRunner聘請為總裁。

麻省理工收生主任Marilee Jones

麻省理工是全球知名學府,不少學生都夢想入讀該校,所以當收生部主任Marilee Jones在2006年推出著作《Less Stress, More Success: A New Approach to Guiding Your Teen Through College Admissions and Beyond》教人如何美化入學申請,馬上成為暢銷書,她在美國進行演講巡迴,亦陸續接受CBS、《紐約時報》、《華爾街日報》訪問,可是樹大招風,不久即被揭她在1979年入職時虛報學歷,其實從未擁任何學士或碩士學位,事件曝光時她已在麻省理工任職長達28年。

Marilee Jones在麻省理工工作期間,主張申請人不必擁有完美學分,又重新設計入學申請表,縮短填寫課外活動的欄目,貢獻不少,而她近30年的工作亦成為遠勝於學歷的精彩履歷,離開麻省理工後,她改到伯克利音樂學院(Berklee College of Music)任收生顧問。

挪威高官Liv Løberg最終要入獄。(《職場女王攻略》劇照)

挪威高官Liv Løberg

雖然先前兩個例子都證明學歷並非一切,卻不代表可以把誠信棄之不顧,挪威一名掌管醫療衛生事務的高官Liv Løberg在2010遭傳媒揭發學歷造假,又謊稱擁護理學位,事實上她在高中時輟學,僅擁瑞士的助理護士資格,事件引伸。她在2012年被判入獄14個月並罰款100萬挪威克朗。