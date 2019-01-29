【恭喜八婆】巴塞隆拿大解放晒泳照　陳靜：打邊爐嗰場累我狂NG！

陳靜出名身材好就眾所周知，最近她原來去到巴塞隆拿大解放，性感泳照任睇唔嬲！日前她為了宣傳賀歲片《恭喜八婆》，跟新片一班演員，包括陳逸寧、林兆霞、徐天佑、陳奐仁、丁可欣、谷祖琳、邵音音等出席首映禮，更大爆之前拍戲時，有一場是講一班「八婆」一起打邊爐，見到美食忍不住口假戲真做，更不小心因此而NG了好幾次，場面非常搞笑。

陳靜出席賀歲片《恭喜八婆》首映禮，她表示這次跟一大班好友拍戲，完全無壓力，過程很愉快！（黃國立攝）

由彭浩翔首次執導的賀歲片《恭喜八婆》，講述一班本是好朋友的「八婆」，因為種種原因疏遠了，卻又因為一件小事再次聚頭。陳靜（Dada）和「火雞姐」丁可欣在戲中，就是其中兩位「八婆」，次次見面都窒來窒去，是一對鬥氣冤家。這次亦是「火雞姐」首次拍戲，她都話初初感覺很緊張，「知道自己在戲中要同Dada不和，起初真係好怯，雖然係拍戲都會怕講錯說話得罪。好彩Dada超好人，會主動教我﹑提點我，好似一個朋友咁教我做戲，非常感謝她！」

陳靜和丁可欣在戲中是一對鬥氣冤家，擦出很多火花。（黃國立攝）

Dada就話這次拍《恭喜八婆》是很好的經歷，因為可以同一班好朋友嘻嘻哈哈完成工作，沒有太多壓力，得心應手。「打邊爐嗰場特別深刻，我仲記得嗰場我真係食到唔想再食，事關我係要一邊窒火雞姐，又要一邊食嘢，我更拍了好幾個take，不斷食了7至8粒牛丸！」幸好，拍攝出來的效果不錯，演得夠自然。Dada拍戲無有怕狂食，但天生麗質的她身材依然fit爆，早前她就去到巴塞隆拿旅遊，不忘晒出性感泳照，依然相當吸睛。

陳靜最近到巴塞隆拿外遊時大解放，性感身材一覽無遺。（網上圖片）

林兆霞﹑陳逸寧和谷祖琳大爆《恭喜八婆》中，其實彭浩翔才是最「八」的一個，他喜歡八卦大小事，再將故事放到戲中跟影迷分享。（黃國立攝）

林兆霞﹑陳逸寧和谷祖琳就話多得彭浩翔邀請他們拍戲，簡直是絕世好工！「其實我們平時都有聚會，這次收住錢做返平時會做的事﹑傾計﹑八卦，仲有場地提供，又有嘢食有嘢飲，超抵！」她們又話希望導演拍多幾部戲，讓她們又有機會寓工作於娛樂。