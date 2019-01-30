【你咪理，我愛你！】有信心撼贏星爺？　王祖藍：香港需要我部戲

賀歲片《你咪理，我愛你！》今日（29日）舉行首映禮，導演王祖藍率一眾演員出席，而當中大部分都是TVB的藝員，除了TVB藝員外，更有不少明星好友前來撐場，場面星光熠熠，可見祖藍人脈之廣。

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對於第一次做導演，祖藍表示：「今日好多謝咁多嘅朋友嚟到呢到撐場，無論係有喺套戲出現嘅、還是係特登嚟撐場嘅朋友，都多謝晒你哋。因為我今日好緊張，好需要大家嘅支持，我先至可以輕鬆啲。」今次選擇歌舞片為電影主題，香港已經很久沒有這類型的電影，祖藍說：「正正因為香港近年冇乜點拍過歌舞片，我覺得香港都需要有一部，而且賀年吖嘛，有歌有舞、跟住聽得好High、又有喜劇、又有愛情，我諗就可以滋潤每一個人嘅心。」談到賀歲片的檔期，勁敵眾多，祖藍表示電影市場百花齊放是最好的，又趁機宣傳電影：「不過歌舞片只得我哋一部，所以要揀就睇我哋啦！」

王祖藍對自己執導的《你咪理，我愛你！》甚有信心，因為這是賀歲檔唯一一部賀歲片。（葉志明攝）

今晚老婆李亞男亦特意前來撐老公場，祖藍表示過了電影宣傳期就會與老婆李亞男飛回老家照顧女兒，盡顯顧家的一面，又表示接下來要好好慰勞老婆：「過咗宣傳期就會同老婆一齊去旅行啦，因為佢呢段時間，由陀bb去到坐月都不停戒口，希望一完咗就可以同佢去旅行。」