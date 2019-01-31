奇連伊士活譜爺孫戀？　與23歲索女Noor Alfallah密會撐枱腳

88歲荷里活老牌男星奇連伊士活（Clint Eastwood）擁有過兩段婚姻、兩位未婚妻及無數個女友，為他誕下8名子女，其感情生活多姿多彩足以拍成幾部電影。

雖已步入遲暮之年，但奇連伊士活似乎仍未放棄尋找真愛，日前他被狗仔隊發現與一名年輕索女撐枱腳，更親自開車載女伴回家，據悉這名女子是年僅23歲的電影監製Noor Alfallah，究竟這段「爺孫戀」是真是假？

Noor Alfallah似乎到年長男士情有獨鍾，曾與滾石樂隊主音Mick Jagger拍拖。（網上圖片）

奇連伊士活與Noor Alfallah於本周一晚在西荷里活區晚膳，飯後由男方充當「柴可夫」載女伴回家，被全程目擊的外國狗仔隊拍下照片，驚爆二人發展爺孫戀。可是，女方眼見上報後，立即向奇連派「好人咭」，聲稱其家人跟對方認識，否認交往中，「我的父母在場，其他朋友都在場，信我冇拍拖」。的確，較早前外媒曾拍得奇連與Noor聚會，兩家人相處融洽。

Noor Alfallah不時在社交網站上載性感相。（Instagram圖片）

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Noor Alfallah的前度都是成熟男士，當中包括比她年長逾40年的著名搖滾樂隊The Rolling Stone主音Mick Jagger，而上一任男友是現年57歲的億萬富豪Nicolas Berggruen，都是大有來頭的成功男士，而在荷里活地位舉足輕重的奇連伊士活，要抱得美人歸亦非無可能。