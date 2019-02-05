由麥兆輝編導的《廉政風雲》講述香煙貿易集團賄賂海關一案，然而在開庭前，由張家輝飾演的重要證人卻神秘失蹤，另一方面，由劉青雲飾演的廉政公署總調查主任需要在7天內重新找到有力的證據，而由林嘉欣飾演的廉署調查主任，則需要遊說逃走至澳洲的重要證人回港出庭作證，隨着死線日漸迫近，與案件有關的人卻相繼死亡。 案件貌似曲折離奇，十足偵探小說情節，可是原來《廉政風雲》就是改編自此真人真事，只能說一句「人生如戲，戲如人生」！

《廉政風雲》改編自90年代轟動一時的「徐道仁案」。（劇照）

《廉政風雲》改編自90年代轟動一時的「徐道仁案」，案情曲折離奇，由一宗貪污案件演變成一宗謀殺案，歷時十年才告終。有「廉署神探」之稱的前廉政公署執行處處長余振昌，當年還是廉署助理調查主任，在調查這宗涉及85億港元的私煙案時，負責游說重要證人徐道仁轉任控方污點證人。有指當時余振昌已經成功遊說徐道仁回港作供，徐卻選擇出庭前留在新加坡。最終更遭到黑幫家法處決。

當年有「廉署神探」之稱的前廉政公署執行處處長余振昌負責遊說徐道仁轉任控方污點證人。（網上圖片）

重要證人被殺 余振昌同袍曾以為案件要「冚旗」

當時，徐道仁妻子某天突然通知余振昌，指她的丈夫失蹤，於是余與其同袍立刻趕赴新加坡，可是一切都已太遲。新加坡警方告知余振昌，他們先發現徐道仁的保時捷跑車，之後在紅燈碼頭近海面發現一尼龍袋載浮載沉，細看下發現袋中有袋，入面載有一具頭髮被人剃光的男性屍體，當時有報導指徐道仁遭數名由香港派去的黑社會成員滅口。由於此案只有一個證人，大家都認為證人死亡意味著案件要結案。可是余振昌仍然沒有放棄，堅持要破案並立即改變調查重點，他與警方核對出入鏡紀錄，最終鎖定涉案人士多達5名。

在《廉政風雲》中，林嘉欣的角色被派到澳洲遊說由張家輝飾演的重要證人。（劇照）

「二五仔」遭黑社會「水房」家法

有報導指，整個犯案過程不足1小時，而殺人手法極度兇殘。警方調查發現徐道仁遭黑社會「水房」以家法殘殺，他先被灌迷魂藥，再被綁上分別為6塊、5塊及4塊的3組鉛塊，再放入3層尼龍袋拋入大海。最後，廉政公署透過內地公安及與海外執法機關合作，終把多名兇手繩之於法。