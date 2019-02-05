《新喜劇之王》半日收1.8億人仔　呢位男星力壓星爺雄霸內地票房

每逢過年又係賀歲片大戰，今年戰況特別激烈，究竟邊部可以勇奪票房冠軍呢？作為賀歲片之王的周星馳，今年以執導新作《新喜劇之王》同觀眾拜年，大年初一上映半日，於內地大收1.8億人民幣，但都輸俾兩部內地電影《瘋狂的外星人》及《飛馳人生》，剛巧兩部電影都是同一位男主角，唔通佢就係星爺接班人？

有內地媒體預計《瘋狂的外星人》票房埋單達36億人仔，成為賀歲片檔冠軍。

沈騰，對香港觀眾來說應該是比較陌生的名字，但在內地是票房保證，其主演的《夏洛特的煩惱》、《羞羞的鐵拳》及《西紅柿》都大收十幾廿億人民幣，而他在豬年賀歲黃金檔更有兩部主演作品《瘋狂的外星人》及《飛馳人生》上映。截至年初一（5日）下午六時，《瘋狂的外星人》收近3.5億人民幣，成為單日票房冠軍，而《飛馳人生》就以約2.6億票房穩佔亞軍。

沈騰主演的兩部賀歲片力壓《新喜劇之王》包辦票房頭兩名，難怪被網民捧為星爺接班人。

《新喜劇之王》在內地口碑毀譽參半，未知香港觀眾是否受落？

而一向是賀歲片之王嘅星爺，其執導的《新喜劇之王》於今日傍晚收近2.3億人民幣，為內地大年初一賀歲片大戰的季軍，實在令不少觀眾跌眼鏡。有關《新喜劇之王》的評價著實毀譽參半，不過賀歲片大戰只開始一日，且看星爺的魅力能否殺出重圍。