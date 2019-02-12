【金像獎2019】古天樂入圍都係我心水　平時迫自己每日睇三部戲

古天樂今天（12日）出席第三十八屆香港電影金像獎公布提名名單記者會，貴為上屆金像獎影帝的古仔拍住上屆影后毛舜筠負責公布本屆十九項獎項的入圍名單。雖然古仔工作繁忙，但他表示今年入圍的各部電影已經全都看過，反而未有時間看今年的賀歲片，更自爆平時會迫自己一日最好能看三部戲，但有時都會看得不自覺地睡着。

古天樂與毛舜筠出席今屆金像獎記招，二人負責公布本屆十九項獎項的入圍名單。（陳順禎攝）

古仔接受訪問時提到，自己熱愛看電影：「入圍的電影我都睇晒，但今年的賀歲檔的電影就未睇晒，但我都好鍾意睇戲，有個習慣每日都迫自己要睇到三部戲，但好多時只係睇到一部至一部半，有些片睇到我瞓着，就可想而知（部電影）有些問題吧！」而提到他公司有份出品的電影《逆流大叔》入圍今屆最佳電影，以及其他多個獎項，古仔就話不多作評論。古仔亦表示今屆大部分入圍的作品都是他的心水，影帝影后方面他心中都有些人選，不過暫時就不跟大家分享他的看法。

古天樂指今年入圍電影都看過，大部分獲提名的作品都是他的心水。（陳順禎攝）

提到早前拍戲有些損傷，上年古仔亦因拍攝《真 ‧ 三國無雙》曾令眼睛受傷，「拍戲難免會有受傷，就算我可能因碰撞而有些少骨裂，大家肉眼都未必看到。但拍戲就是這樣，大家已做足安全措施，有意外也難預料。」只希望未來幸運之神會多點眷顧他，不要有太多意外發生。

提到早前因拍戲令身體受傷，古天樂表示意外難避免，只望未來能有幸運之神眷顧。（陳順禎攝）

而提到演藝人協會將會推出App，古仔就話原意是想讓演員有多個平台分享自己的興趣、才能、專長和現況，令電影老闆、廣告商和媒體等能夠更方便找他們合作，甚至演員們可以透過這個App主動找電影公司，自薦參演某些角色等。

古天樂表示演藝人協會將推出一個App，希望幫助業界接工作，藝人可以自己拍片放上App，令演員更易跟業界互動。（陳順禎攝）

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