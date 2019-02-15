【新喜劇之王．影評】史蒂芬周「食神歸位」！周星馳得道成仙之作

經過了二十多年，我們的周星馳，終於長大了。他不再是一邊低聲下氣，一邊又超級自大的茄喱啡尹天仇；也不再是高傲冷漠又宅心仁厚的落難食神史蒂芬周。在2019年賀歲新作《新喜劇之王》裡，他終於脫離了少年周星馳式的顧影自憐，不論是他本人，或是他的原型、他的精神，都不再是主角。

《新喜劇之王》劇照

回顧周星馳過去自導自演的作品，幾乎每個主角都天賦異稟，但生不逢時，與周圍環境格格不入，只活在自己的夢想裡，無法與他人同流合污，得不到外界的認同，往往憤世忌俗，自負的同時也更加自卑。從每一個角色身上，都能看到自卑又憤怒的，少年周星馳的影子。似乎周星馳在有意無意之間，藉着這些角色來發洩未成名前累積的種種怨憤，又或是諷刺譏笑那些成名後的前倨後恭。

或許拍電影對於周星馳來說，就是一個漫長的心理療程吧。父母離異的窮苦童年，到投考無線訓練班的反覆失敗、長年窩在兒童節目的鬱鬱不得志，成名後也沒有人真正理解他的寂寞。細數周星馳的前半生，不紅苦，紅了更苦。那些說出來也沒有人懂的內心話，都被他偷渡到了電影裡，變成一個又一個荒謬又無奈的喜劇情節。

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因此，周星馳式的搞笑中經常帶着某種尖銳的冷冽，像埋在雪條裡的鋒利剃刀，你正開心地舔着甜美的滋味，舌尖卻冷不防地被劃出血來。你痛到掉淚，卻找不到兇器，傷口流着血，卻混合着奇異的甜味。尤其是越到後期，例如《西遊·降魔篇》、《美人魚》，這種「笑裡藏刀」以致於哭笑不得的狀況就越深刻。

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然而《新喜劇之王》卻有明顯的不同。過去那些尖銳的剃刀都不見了，周星馳放棄了誇張的手法，改以平實的方式講述如夢的故事，雖然違反了喜劇以誇張產生距離感的原則，少了瘋狂爆笑的可能性，但卻使得觀眾更易於進入女主角的內心，貼近她的世界。你會驚訝地發現周星馳的轉變：他不再嘲笑任何人了。

他開始真正地，愛了。

《新喜劇之王》劇照

以往典型的周星馳主角必須獨自面對種種殘酷的現實，到了結尾還要接受命運的最後一擊。以《喜劇之王》為例，尹天仇是個孤兒，除了自己沒有任何人相信他的夢想，他只能孤軍奮鬥，每天在片場被踩扁後要靠着自己的力量恢復原狀，第二天再送上門去被踩扁，到了尾聲，還要被逼着假戲真做賭上性命。

《喜劇之王》劇照

但《新喜劇之王》的如夢，儘管同樣是個在片場跑了十多年龍套，一直相信自己有一天會成功的小演員，儘管天天被羞辱、被拒絕，人生慘敗到了谷底，她卻有一對無條件支持女兒的父母，一個溫暖的家。

而整部電影正是從女主角那個脆弱又多情、說討厭演戲卻又隨時戲精上身，在片場神出鬼沒、默默守護女兒的父親視角出發。就算手上拿着刀追砍着不爭氣的女兒，嘴巴上說着：「你永遠都不會成功！」但事到臨頭，當女兒面對大好機會卻臨陣退縮，第一個伸手推女兒一把的，也還是這個傻爸爸。

《新喜劇之王》劇照

特別是當如夢面對接二連三的打擊：男友背叛、好友離棄，一個人在雨中的高速公路上茫然騎着機車，幾乎送命時，你很清楚可以感受到，這裡的敘事角度不再是少年周星馳看着自己的自暴自棄、孤芳自賞，而是一個父親對於女兒人生路跌跌撞撞的心疼：多麼想為你遮風擋雨、多麼想帶你回家，但孩子，這是你選擇的路！

《新喜劇之王》劇照

父親最後把女兒送出家門時大喊：「不要再回來了！」隨後又補上一句：「家裡鑰匙帶了嗎？」的時候，我便知道，這就是周星馳本人的化身了。他已經不再是那個逐夢的悲憤少年，他終於升格成為逐夢少年的父親。不只是電影裡如夢的父親，他也是每一個追夢人的守護者。那個花白了頭髮的周星馳，正在向每一個孩子喊話：

你也有夢想嗎？別管我說什麼，堅持就是成功。要繼續努力啊，你有機會的！

如同一頭白髮的史蒂芬周雙手合十「食神歸位」，現實中的周星馳也終於在《新喜劇之王》中，完成了他「得道登仙」的過程。

恭喜你，史蒂芬周。（淚流滿面）

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【本文獲「家有囍事工作室」授權轉載。】

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