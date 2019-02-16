【冰天動地】里安納遜稱係最後1套動作戲　靠睇犯罪小說學復仇

有「史上最強爸爸」之稱的里安納遜（Liam Neeson），最令人印象深刻的一定是《救參96小時》，在有限的96小時中要救出被綁架的囡囡，而當年他已經有52歲！此後他仍有接拍第2、3集，去年又出演《追命列車》，場場打戲拳拳到肉，令人不得不佩服！

《救參96小時》為里安納遜最廣為人知的代表作。（劇照）

現齡67歲的里安納遜似乎終有轉戰文戲的心，因為他早前聲稱本片為他暫時最後一部動作電影，粉絲們更加要支持他昨日（14日）上映的新作《冰天動地》，戲中他繼續大打出手，不過今次並不是救女，而是要為死去兒子復仇，化身成為「史上最強復仇爸爸」！

里安納遜殺掉毒犯一幕勁似打機畫面。（劇照）

《冰天動地》講述里安納遜是位獲頒年度好市民獎的平凡人家，日常工作就是揸鏟雪車清理道路上的積雪，但一次他的兒子被當地大毒梟維京點錯相所殺害，里安納遜決定要逐人解決這班黑幫人物，當友人問他「你憑甚麼覺得自己可以殺死一個人？」他神回應一句：「我有睇開犯罪小說！」而當里安納遜真的出手後，豈料黑幫人物又誤以為是對家所為，最終引起兩大黑幫、里安納遜、警察和神秘殺手的多方混戰！

里安納遜扮演的角色是從犯罪小說中學習殺人。（劇照）

預告片中其中一幕就是里安納遜控制以樹高空插落私家車頂。（劇照）

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重溫里安納遜經典場面

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《冰天動地》預告片