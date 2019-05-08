【權力劍神．影評】爛蕃茄激好評！　史詩式大戰直逼《權力遊戲》

本以為《權力劍神》（The Kid Who Would Be King）就是一個典型的無趣致敬「亞瑟王」（King Arthur）文本，將亞瑟王與圓桌武士的概念延伸至一群失敗中學生，他們各自來自不同種族，當然主角依舊是白人，這群人如何在全世界還沒發覺之際，代替亞瑟王拯救世界，梅林（Merlin）也一改原作的睿智形象，變得瘋癲，這樣看起來《權力劍神》好像很普通，但就是因為一些小技巧的添加，讓這片變得不那麼無聊，其實相當有趣。

《權力劍神》獲爛蕃茄90%新鮮度好評。（網站截圖）

電影是怎麼做到的？

《權力劍神》的故事其實非常公式化，小男孩踏上拯救世界之路，也深信自己的父親是亞瑟王的後裔傳人，自己將可以拯救地球，殊不知到了後來，父親僅是一名不守信用的浪子，真正支撐亞歷山大（Alexander）成為王者的，依舊還是他的心智，他能夠成為被王者之劍選中的人，這才最重要。但更值得注意的是片中大舉出現英國脫離歐盟的新聞，卻也不給出任何想法，巧妙迴避這一切，卻讓片中主角們總是憂心忡忡，不知道英國的未來在哪裡？

「X博士」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）扮演梅林。（《權力劍神》劇照）

這一部分可真是巧妙，以往看《亞瑟王》文本改編的電影，重點都在古代，沒想到這一回的《權力劍神》卻很巧妙將英國當今的動盪時局融入其中，那時的亞瑟王南征北討，如今的英國卻面臨經濟四面楚歌的危機，又該怎麼辦？這一切的設計讓《權力劍神》充滿潛台詞，變得不那麼平板，亞歷山大幾句無心插柳的話都充滿寓意，英國現在很艱苦，但沒關係，我們還是要往前走。

大反派摩根勒菲（Morgana）造型一絲不苟。（《權力劍神》劇照）

片中梅林的繁雜手勢可謂為讓人無比深刻的亮點，但我更為關注片尾那段極小卻極精緻的攻城戰，史詩戲看得太多，卻難得有一部電影將攻城戰的過程，鎔鑄進中學校園，讓一群中學生對抗摩根勒菲的死靈大軍，雖然礙於闔家觀賞的分級制度下，這段戲變得太輕盈， 一點緊張感也沒有，但也是相當用心，屏除掉電影本身的單調故事來說，其實《權力劍神》還是一部試圖想多說一些什麼的青少年奇幻電影，佐以英倫郊外的美麗風景，得說《權力劍神》其實沒讓人失望。

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