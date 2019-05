【權力劍神．影評】爛蕃茄激好評！　史詩式大戰直逼《權力遊戲》

本以為《權力劍神》(The Kid Who Would Be King)就是一個典型的無趣致敬「亞瑟王」(King Arthur)文本,將亞瑟王與圓桌武士的概念延伸至一群失敗中學生,他們各自來自不同種族,當然主角依舊是白人,這群人如何在全世界還沒發覺之際,代替亞瑟王拯救世界,梅林(Merlin)也一改原作的睿智形象,變得瘋癲,這樣看起來《權力劍神》好像很普通,但就是因為一些小技巧的添加,讓這片變得不那麼無聊,其實相當有趣。