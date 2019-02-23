電影《落紅》道盡越南女性悲哀　14歲人妻學假高潮氹老公

現今社會追求男女平等，雖然要做到一視同仁還有很長的路要走，但至少女性地位一直有所提升。不過，世界上仍有很多地方重男輕女，越南電影《落紅》正正講述這個國家視女人為貨物的悲哀故事，當中涉及家族不倫的荒誕劇情，卻是現實活生生的寫照。

《落紅》反映越南封建社會男女不平等的荒誕。

《落紅》是越南女導演阮芳英執導的第一部長片，單憑戲名就猜到與性有關，電影以19世紀的越南社會，講述一名14歲少女嫁入一大戶人家當妾侍，與丈夫初次見面就是結婚洞房，什麼都不懂的她糊里糊塗下失去處子之身，「落紅」就是指她破處後的血跡。

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當上三少奶只是開始，女主角與丈夫性生活不愉快，加上性知識不足，對魚水之歡抗拒之餘又帶點好奇，直到有日撞破二少奶與大少爺偷情，人生第一次有性衝動，而美麗的二少奶亦樂於引領她去享受情慾，一個封建的家庭內，每日上演著挑戰道德底線的事。

《落紅》被喻為越南版《大紅燈籠高高掛》。

電影除了以性作賣點，亦探討古時父權社會下，女性如何飽受壓抑地生存，片中女主角雖然年紀輕，但已深明生存之道，她跟幾位太太都是男主人的附屬品，日思夜想誕下男丁，好在家中佔一席位，卻忘記自身活著的理由，實在悲哀。

海報都充滿含意。

年僅12歲的越南女演員阮芳茶在《落紅》獨挑大樑，沒談過戀愛的她要演出情慾場面，無疑是極大挑戰，她受訪時表示要超齡演出人妻，經歷結婚、初夜及產子，全靠跟其他演員偷師學藝。當初阮芳茶的母親十分反對她拍攝這部電影，但她堅持自己能做得好，才順利完成演出。

而導演阮芳英透露，花了9個月時間走遍越南，跟逾900名少女面試才發掘出阮芳茶，《落紅》其實是其曾祖母的真實故事，阮芳英大讚女主角個性成熟，能駕馭這個複雜又細膩的角色。