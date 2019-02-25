【奧斯卡即時更新】《綠簿旅友》奪男配　《蜘蛛俠》封最佳動畫

10:47 Netflix出品《Period. End of Sentence.》奪最佳紀錄短片
10:45 彼思出品《Bao》奪最佳動畫短片
《超人特工隊2》前菜 彼思新片首位女性執導《Bao》蒸包都有人性
10:36 現場演繹入圍最佳原創歌曲《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》
10:31 《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》奪最佳動畫
《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》大熱奪最佳動畫。
馬許沙拉艾利奪獎可謂毫無懸念。（影片截圖）
10:24 《綠簿旅友》馬許沙拉艾利以大熱姿態第二度奪得最佳男配角
最近甚少露面的「鐵金剛」丹力爾格力與金像影后查理絲花朗任頒獎嘉賓。（Getty Images）
10:19 《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》奪最佳剪接，第三個獎啦！
10:09 73歲老牌歌手Bette Midler獻唱入圍最佳原創歌曲《The Place Where the Lost Things Go》
10:07 《羅馬》大熱奪最佳外語片
《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》連奪最佳混音及最佳音效剪接。
09:59 《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》奪最佳混音，奪兩獎與《黑豹》並列
09:57 《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》奪最佳音效剪接，今晚第一個獎！
09:47 Jennifer Hudson獻唱入圍最佳原創歌曲的《I'll Fight》
《羅馬》是本屆奧斯卡大熱，現先拿下最佳攝影。
09:45 身兼《羅馬》導演、攝影及剪接的艾方素古朗拿下最佳攝影
《黑豹》的服裝設計相當仔細。
09:40 《黑豹》再下一城，奪最佳美術指導
09:30 《黑豹》開齋！奪最佳服裝設計
【奧斯卡2019】《黑豹》囊括7項提名 其中呢個獎已袋穩半個
「美國隊長」基斯伊雲斯與Jennifer Lopez任頒獎嘉賓。（Getty Images）
《為副不仁》的基斯頓比爾造型與角色本人非常似。
09:26 《為副不仁》奪最佳化妝及髮型設計
09:17 《Free Solo》奪最佳紀錄長片
Regina King得獎落淚。（Getty Images）
09:11 《If Beale Street Could Talk》的Regina King先拔頭籌拿下最佳女配角
Adam Lambert代替已故主音Freddie Mercury獻唱。（Getty Images）
09:00 傳奇Queen與男歌手Adam Lambert為典禮揭開序幕，熱唱名曲《We Will Rock You》、《We Are The Champion》