【奧斯卡完整名單】《綠簿旅友》最佳電影　《波希米亞》奪4獎

第91屆奧斯卡金像獎(Oscars)完滿結束,《綠簿旅友》(Green Book)擊敗勁敵《羅馬》(Roma)及《黑豹》(Black Panther),勇奪最佳電影大獎,連同最佳原著劇本及最佳男配角,全晚拿下3獎。

而《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)連奪4獎,包括最佳男主角、最佳剪接、最佳音效剪接及最佳混音,成為本屆奪得最多獎頂的電影。而《黑豹》亦拿下最佳服裝設計、最佳配樂及最佳美術指導3獎,成為史上拿下最多奧斯卡小金人的超級英雄電影。

完整得獎名單:

12:15 《綠簿旅友》奪最佳電影

12:08 《羅馬》艾方素古朗第二次奪最佳導演

11:59 《爭寵》Olivia Colman勇奪最佳女主角

Olivia Colman以黑馬姿態封影后。(Getty Images)

Rami Malek演活已故Queen主音Freddie Mercury,勇奪最佳男主角。

11:47 《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》Rami Malek首奪最佳男主角!!!!!

11:26 《Shallow》奪最佳電影歌曲,恭喜Lady Gaga~

Lady Gaga憑《Shallow》奪最佳電影歌曲。(Getty Images)

11:25 《黑豹》奪最佳配樂,今晚第3個獎!

11:15 《臥底天王》奪最佳改編劇本

11:11 《綠簿旅友》奪最佳原著劇本

11:08 《Skin》奪最佳短片

冧到呢~(影片截圖)

11:00 Lady Gaga與畢列谷巴一起上台獻唱入圍最佳原創歌曲《Shallow》

10:57 《登月第一人》奪最佳視覺效果

《包》以親情為主題,是Pixar首位短片女導演Domee Shi的作品。

10:47 Netflix出品《Period. End of Sentence.》奪最佳紀錄短片

10:45 彼思出品《包寶寶》奪最佳動畫短片

《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》大熱奪最佳動畫。

10:36 現場演繹入圍最佳原創歌曲《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》

10:31 《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》奪最佳動畫

馬許沙拉艾利奪獎可謂毫無懸念。(影片截圖)

10:24 《綠簿旅友》馬許沙拉艾利以大熱姿態第二度奪得最佳男配角

最近甚少露面的「鐵金剛」丹力爾格力與金像影后查理絲花朗任頒獎嘉賓。(Getty Images)

10:19 《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》奪最佳剪接,第三個獎啦!

10:09 73歲老牌歌手Bette Midler獻唱入圍最佳原創歌曲《The Place Where the Lost Things Go》

10:07 《羅馬》大熱奪最佳外語片

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》連奪最佳混音及最佳音效剪接。

09:59 《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》奪最佳混音,奪兩獎與《黑豹》並列

09:57 《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》奪最佳音效剪接,今晚第一個獎!

09:47 Jennifer Hudson獻唱入圍最佳原創歌曲的《I'll Fight》

《羅馬》是本屆奧斯卡大熱,現先拿下最佳攝影。

09:45 身兼《羅馬》導演、攝影及剪接的艾方素古朗拿下最佳攝影

《黑豹》的服裝設計相當仔細。

09:40 《黑豹》再下一城,奪最佳美術指導

09:30 《黑豹》開齋!奪最佳服裝設計

「美國隊長」基斯伊雲斯與Jennifer Lopez任頒獎嘉賓。(Getty Images)

《為副不仁》的基斯頓比爾造型與角色本人非常似。

09:26 《為副不仁》奪最佳化妝及髮型設計

09:17 《Free Solo》奪最佳紀錄長片

Regina King得獎落淚。(Getty Images)

09:11 《If Beale Street Could Talk》的Regina King先拔頭籌拿下最佳女配角

Adam Lambert代替已故主音Freddie Mercury獻唱。(Getty Images)

09:00 傳奇Queen與男歌手Adam Lambert為典禮揭開序幕,熱唱名曲《We Will Rock You》、《We Are The Champion》