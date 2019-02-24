【奧斯卡】你不知道的10件趣聞　小金人最年輕得主只得10歲

一年一度的影壇盛事奧斯卡金像獎頒獎禮將在香港時間明早（25/2）舉行，到時將會宣布各項大獎得主。可是，當大家都以為奧斯卡是全球盛事之際，沒料到所謂「奧斯卡熱潮」只是「一閃即逝」的假象！有外國傳媒做了一項統計，指出只有兩成人答得出上屆奧斯卡最佳電影得主的正確答案，而前年的最佳電影，人人卻仍記掛著《星聲夢裡人》（La La Land）是最佳電影得主。 今屆奧斯卡進入最後倒數，是時候回顧10件有關奧斯卡的趣事。

高達80%美國人竟答不出去屆最佳電影得主，相信《忘形水》吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）會非常傷心。（網上圖片）

外國傳媒《The Hollywood Reporter》委託數據調查公司Morning Consult做研究，詢問受訪者對2014年至2018年奧斯卡最佳電影得主的正確答案，結果竟頗出乎意料。據民調結果顯示，高達80%的美國人竟答不出去屆最佳電影得主。另外，在2017年鬧出頒錯獎的第89屆奧斯卡金像獎，受訪者仍然繼續「錯」，約百分之二十的美國人續認為《星聲夢裡人》（La La Land）才是當年最佳電影得主，同樣是高達80%的受訪者答錯。值得一提的是，其實有53%的受訪者竟不知道當屆最佳電影得主。

高達58%的美國人竟不知道最佳電影得主是那作品。（網上擷圖）

而在2016年的第88屆奧斯卡金像獎，受訪者竟一枝獨秀不知道當屆最佳電影得主；另有13%的美國人認為，當屆影帝里安納度狄卡比奧的《復仇勇者》是最佳電影的得主。可是當年佳電影是《焦點追擊》，但結果只有3%的受訪者答對。

普遍美國人認為《星聲夢裡人》才是當年最佳電影得主，但其實當年發生頒錯獎，最終 《月亮喜歡藍》成為最佳電影得主。（網上圖片）

唯一較多人答對或猜中最佳電影得主，是在2014年舉行的第86屆奧斯卡金像獎。高達17%美國人答對《被奪走的12年》是當屆最佳電影的贏家。看來這樣盛大的頒獎禮，在美國人眼中或者是不值一提的閒事。

里安納度狄卡比奧的憑《復仇勇者》首度在奧斯卡稱帝，可惜當年最佳電影得主是《焦點追擊》。（網上圖片）

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