【流浪地球】疑抄襲1962年日本科幻片　內地相關報導接連被消失

難道香港人真的不懂國情？國產科幻電影《流浪地球》在內地勢如破竹，票房大收接近45億元人民幣，不過電影來到香港上映，情況就截然不同，成績不太理想，未有帶來雄壯氣勢。 近日，更有報導大字標題指，《流浪地球》疑似抄襲1962年的日本科幻電影《妖星哥拉斯》，最諷刺是不少網民紛紛出來「護航」，聲言不關《流浪地球》事，肯定是日本人坐時光機回去抄襲吧！到底是什麼一回事？兩者又有幾似？

國產科幻電影《流浪地球》在內地勢如破竹，票房大收接近45億元人民幣，但近日就傳出電影疑抄襲1962年的日本科幻電影《妖星哥拉斯》。

《流浪地球》由吳京、吳孟達、屈楚蕭、李光潔和趙今麥主演，但相信香港人應該只是對吳京和達叔比較熟悉。電影講述在2075年，太陽即將毀滅，人類展開「流浪地球」的計劃，在地表上建造巨大發動機，試圖推動地球，帶人類逃離太陽系。然而宇宙之路危機四伏，中國太空人劉培強 (吳京 飾演) 與全球科研人員奮不顧身，與時競賽，為人類未來展開不可能的任務。

《流浪地球》由吳京、吳孟達、屈楚蕭、李光潔和趙今麥主演，但相信香港人應該只是對吳京和達叔比較熟悉。

《流浪地球》唔係港人杯茶？

一部在內地大收旺場﹑連外交部發言人華春瑩都推薦的科幻片，來到香港上映竟然接連被網友截圖指票房麻麻，難道《流浪地球》真的不是香港人杯茶？這點暫且不作討論。但近日就有報導指出，《流浪地球》與1962年的日本科幻電影《妖星哥拉斯》倒模般相似，甚至有網民將兩部戲的預告片合併起來作對比，結論是︰「一定是日本人坐時光機回去抄襲。」

有網民將《妖星哥拉斯》和《流浪地球》作對比，發現整個節奏和細節都很相似。

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「日本人坐時光機返去抄襲《流浪地球》」

有網民找出1962年的日本科幻片《妖星哥拉斯》，留意戲名不是「哥斯拉」，但其實也是出自《哥斯拉》的製作人，由日本著名科幻導演本多豬四郎和特技導演圓谷英二操刀製作，當年耗資3.8億日元（約2,000萬港元）。戲中的背景設定於東京時間1979年，各種設定可看作50多年前的《流浪地球》，電影講述一顆巨大的星球還有45天就要跟地球正面相撞，世界各國團結起來尋找方案，在南極安裝了一個巨大的噴射器，讓地球離開原本的軌道。

更多《妖星哥拉斯》的劇照：

+ 3 + 2

《妖星哥拉斯》提到日本宇宙物理學會的兩位博士，提出了「在南極建設核動力推進裝置，耗時100天把地球推出40萬公里，改變地球公轉軌道，這個所謂「地球移動計劃」，最後各國聯合在南極建設大型火箭推進器。最後推進基地如期完工，核動力火箭推進裝置按預定速度，開始改變地球公轉軌道。地球脫離妖星哥拉斯的吞噬範圍，安然度過這次難關。

有網民笑指，一定是日本人坐時光機回去抄《流浪地球》。

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預告片都似到十足？

除了《妖星哥拉斯》整部戲的劇情與《流浪地球》很相近，網民更將兩部戲的預告片作對比，也發現很多熟悉的情節。最驚訝時戲中由場景﹑衣服﹑節奏﹑運鏡等細節，甚至連電影名稱的標誌和擺位等都非常相似。故事提到為了躲避妖星，在地球安裝發動機，幫助地球逃離。這個套路和情節，戲中更指飛船飛到土星，結果被捕捉。有網民就笑指，《流浪地球》講的是木星，是以為轉換了名字，就不會被察覺嗎？

網民將兩套戲做對比：

+ 8 + 7 + 6

《妖星哥拉斯》又提到有一個巨大的紅色星球，所到之處都會燃燒，網民更質疑這不就是氦閃版的移動小太陽嗎？人類在聯合領導下，最終在冰天雪地的南極建立基地。冰天雪地﹑地球發動機點火﹑甚至連宣傳圖上的宇航服都極為相似。有影迷就挪揄，日本太無恥了，竟然看完《流浪地球》，再坐時光機回去製作一部這樣相似的電影。

日本科幻片《妖星哥拉斯》，故事內容跟《流浪地球》很相似，同樣提到一顆巨大的星球，還有45天就要跟地球正面相撞。

相關報導接連被消失

而這幾篇關於《流浪地球》抄襲日本電影《妖星哥拉斯》，的分析和報導，以及將兩部戲作對比的短片都在網上瘋傳，但報導接連無故被刪除，幸好網民不斷有為報導截圖，才未至於令各報導消失。有網民就笑指，很可能是內地「大人有大量」，即使「被人抄襲」都不計前嫌，不打算計較才會令報導相繼消失。