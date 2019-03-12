湯姆荷蘭孖《復仇者4》導演拍新戲《Cherry》　毒癮軍人打劫銀行

出演蜘蛛俠一角紅遍全球的湯姆荷蘭（Tom Holland）暫時在2019至2020年已有7套電影作品在身，當中包括《Avengers: Endgame》（復仇者聯盟4：終局之戰）以及《Spider-Man: Far From Home》（蜘蛛俠2：決戰千里），近日再有消息傳出，湯姆荷蘭將會再次跟《復仇者4》導演羅素兄弟合作，出演新戲《Cherry》。

《Cherry》由Nico Walker親自執筆，以他真實經歷為藍本。（網上圖片）

《Cherry》改編自真人真事，同時是一本已出版的書，唯一令羅素兄弟安心的正是湯姆荷蘭今次無得劇透。今次羅素兄弟從AGBO製作公司中，得到了Nico Walker小說《Cherry》的版權，預計會在今個夏天投入拍攝。

羅素兄弟今次唔怕湯姆荷蘭劇透了！（網上圖片）

《Cherry》講述主角Nico Walker的真實經歷，並由他本人執筆，19歲時他加入美軍並在伊拉克以醫生身份服役11個月，Nico Walker希望自己能盡可能提供幫助，但由於他在戰場看到和聽到太多不願再提的事情，久而久之最終令自己患上PTSD（創傷後遺症），更被法庭的精神科醫生指出「是我見過最惡劣的PTSD」。

Nico Walker受到Matthew Johnson的鼓勵，從而寫下《Cherry》這本書，今年即將拍成電影。（網上圖片）

在伊拉克服役接近一年令Nico Walker變得更混亂，他更沉醉在毒品之中，隨着他的毒癮愈來愈深，他的錢也消耗得極快，他為了快速解決這問題，他在2011年決定去打劫銀行，在4個月內進行了10宗搶劫案，在被捕獲後判處11年徒刑，現時他剩下2年多的刑期。雖然書中有很多部份都是虛構出來，不過都係基於Nico Walker的現實生活，同時十分令人期待湯姆荷蘭的演出。

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