張國榮林青霞25年前接受韓國SBS採訪　《東邪西毒》幕後花絮曝光

25年前一部雲集頂級巨星的電影《東邪西毒》,由張國榮、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、楊采妮、張學友、張曼玉等人主演,當時成立不久的韓國電視台SBS既為了取材,也為了拍攝祝賀自己電視台的生日影片,特別來到香港《東邪西毒》的片場,採訪一眾巨星。

當年更由古巨基訪問張國榮。(影片截圖)

當時香港電視台、新聞和雜誌記者約有50多名,就連SBS都指這次是個採訪盛況,他們先訪問了林青霞,她先普通話說:「我想這個戲最重要都是我們對導演都很有信心,我們相信導演都會給我們很好發揮的機會,那麼我在戲裡面是扮演男裝,Man,I have two different Role(我有兩個不同的角色)。SBS電視台的觀眾朋友,大家好,謝謝,謝謝大家的喜歡跟支持。」最後林青霞更以韓文講出多謝的韓文「감사합니다!」

林青霞即學講多謝的韓文勁正宗。(影片截圖)

由於韓國人十分喜歡香港演員,如:「哥哥」張國榮和梁朝偉等等,SBS當然少不了採訪一眾男神,又可以見到「哥哥」英氣十足的樣子!張國榮同樣以普通話說:「我現在是剛剛進行片場,因為我才開了4天的工,所以大致上是怎樣的拍我還是不太了解,可是,當然了武俠片,而且我的角色是一個武俠方面非常高的一個人,所以我在這部電影裡頭都會打很多,因為我曾經在香港拍過幾部武俠片,所以在這方面我就覺得不困難。」最後張國榮更以韓文講出「SBS축하합니다,감사합니다!」(恭喜SBS,多謝!)

原來哥哥當日先開第4日工。(影片截圖)

梁家輝自嘲自己不好看,更指大家都說不好看的演員是很有個性,所以他很有個性。(影片截圖)

另外,SBS都有訪問到張曼玉,她指自己少演古裝,而且角色好得意,今次有機會做一個落難兼神經質公主,而當問到點解張曼玉久久不去韓國時,她回應:「暫時未有,但希望短期內有機會去一次韓國,我自己都等緊一個機會。」

張曼玉指自己都去想去韓國。(影片截圖)

而且當日是林青霞的生日,一眾演員片場為她慶祝生日,唱生日歌,張曼玉跟梁家輝都有獻吻!(影片截圖)

