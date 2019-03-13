張國榮林青霞25年前接受韓國SBS採訪　《東邪西毒》幕後花絮曝光

25年前一部雲集頂級巨星的電影《東邪西毒》，由張國榮、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、楊采妮、張學友、張曼玉等人主演，當時成立不久的韓國電視台SBS既為了取材，也為了拍攝祝賀自己電視台的生日影片，特別來到香港《東邪西毒》的片場，採訪一眾巨星。

當年更由古巨基訪問張國榮。（影片截圖）

當時香港電視台、新聞和雜誌記者約有50多名，就連SBS都指這次是個採訪盛況，他們先訪問了林青霞，她先普通話說：「我想這個戲最重要都是我們對導演都很有信心，我們相信導演都會給我們很好發揮的機會，那麼我在戲裡面是扮演男裝，Man，I have two different Role（我有兩個不同的角色）。SBS電視台的觀眾朋友，大家好，謝謝，謝謝大家的喜歡跟支持。」最後林青霞更以韓文講出多謝的韓文「감사합니다！」

林青霞即學講多謝的韓文勁正宗。（影片截圖）

由於韓國人十分喜歡香港演員，如：「哥哥」張國榮和梁朝偉等等，SBS當然少不了採訪一眾男神，又可以見到「哥哥」英氣十足的樣子！張國榮同樣以普通話說：「我現在是剛剛進行片場，因為我才開了4天的工，所以大致上是怎樣的拍我還是不太了解，可是，當然了武俠片，而且我的角色是一個武俠方面非常高的一個人，所以我在這部電影裡頭都會打很多，因為我曾經在香港拍過幾部武俠片，所以在這方面我就覺得不困難。」最後張國榮更以韓文講出「SBS축하합니다，감사합니다！」（恭喜SBS，多謝！）

原來哥哥當日先開第4日工。（影片截圖）

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梁家輝自嘲自己不好看，更指大家都說不好看的演員是很有個性，所以他很有個性。（影片截圖）

另外，SBS都有訪問到張曼玉，她指自己少演古裝，而且角色好得意，今次有機會做一個落難兼神經質公主，而當問到點解張曼玉久久不去韓國時，她回應：「暫時未有，但希望短期內有機會去一次韓國，我自己都等緊一個機會。」

張曼玉指自己都去想去韓國。（影片截圖）

而且當日是林青霞的生日，一眾演員片場為她慶祝生日，唱生日歌，張曼玉跟梁家輝都有獻吻！（影片截圖）

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