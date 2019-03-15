【Marvel隊長】21個彩蛋揭秘　向90年代致敬與復仇者聯盟的關聯

你知道《Marvel隊長》（Captain Marvel）的時間背景是設定在90年代對吧？ 電影劇情充滿了大量90年代彩蛋。當然，《Marvel隊長》並不是一段只關於過去的故事，不過懷舊的部分的確佔了很多，像是體會網路科技剛剛起步時的笨重感，還有令人不停在腦海裡重播的90年代音樂，這些與過去MCU電影不同的設定，讓Carol Danvers的個人故事充滿新鮮感，也為Marvel電影宇宙（MCU）帶來了一股新意。

電影的故事背景設定在90年代。（《Marvel隊長》劇照）

一、《Marvel隊長》裡的90年代流行歌曲

《Marvel隊長》的原聲帶充滿90年代的流行金曲包括：

Salt-N-Pepa與En Vogue的《Whatta Man》——那位百視達前傻眼的警衛在車上聽的歌曲。 Garbage的《Only Happy When it Rains》——Carol Danvers騎車來到酒吧尋找回憶線索時播放的音樂。 TLC的《Waterfalls》——Carol Danvers和Nick Fury驅車前往天馬計畫（Project Pegasus）所在基地途中的背景音樂。 Nirvana的《Come As You Are》——以Mar-Vell形象現身的至高智慧（The Supreme Intelligence）穿着皮衣勁裝，試圖說服Carol Danvers時的音樂。 No Doubt的《Just A Girl》——Carol Danvers在Mar-Vell實驗室詭族（Kree）戰艦上大戰「Star Force」時的背景音樂。 Hole的《Celebrity Skin》——片尾工作人員名單時出現的音樂。 REM的《Man on the Moon》——電影最後Carol Danvers和Nick Fury一行人在好友Maria Rambeau家裏時的背景音樂。

此外，在Carol Danvers剛剛墜落掉進的那間百視達旁的停車場邊也能看到90年代當紅的「Smashing Pumpkins」海報。

唔止向經典金曲致敬！《Marvel隊長》向90年代致敬位逐個數▼

+ 7 + 6 + 5

另外，你可能更關心的是：《Marvel隊長》到底揭露了那些與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的資訊呢？（點圖放大▼）

+ 5 + 4 + 3

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