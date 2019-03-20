【金像獎2019】最佳導演候選條件　陳詠燊︰首先你咩都唔好落手做

第38屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今屆再有新晉導演一口氣候選埋最佳導演，分別是《淪落人》的陳小娟及《逆流大叔》的陳詠燊（Sunny）。 雖然未知當日會否獲獎，但能夠以首部作品候選兩項提名，都算一大成就。問到Sunny要當一個好導演，首要條件是甚麼？「你咩都唔好落手做，就係最好。」唔係講笑，佢仲將這種學問著成書《做自己都要識㗎！！》，成為「逆流辦公學」。唔做嘢等於做咗嘢？都想學下。

《逆流大叔》本身就是一部教人逆流中生存的電影，如果你覺得在辦公室每天都是逆線行車，睇睇呢本《做自己都要識㗎！！》會幫到你。（葉志明 攝）

《逆流》辦公室

大家都知Sunny做編劇出身，浸淫多年才得到一個機會成為導演，但有所不知是他也做過朝九晚五的工作，於賽馬會做節目製作經理。「主要負責一些軟性節目，講解馬會歷史，用輕鬆手法包裝賽馬，前後做了5年。」

入馬會前，Sunny是在影圈打滾，由一個日夜顛倒，經常工作通宵達旦，凡事講感覺即興的模式，轉到朝九晚五，制度井井有條的環境，簡直是一大挑戰，但他正好覺得兩者是可以互補的。「世界大部分時候沒有正反的，沒有那一種模式是絕對正確，要看看你如何溝通與磨合。」最明顯例子就是與人合作，「 一個人的對錯只是性格缺憾，某人態度囂張，可能只是他溝通能力低；經常得罪人，只是他不懂表達自己，如果太早認定他難合作，你會白白浪費了一個人才。」

首部作品便獲候選「新晉導演」及「最佳導演獎」，值得高興。（葉志明 攝）

做導演，先要睇管理學書

初入影圈，Sunny是跟馬偉豪導演，當表明自己有意從事導演一職，馬導建議他先多看書。「關於電影的書要看，但他叫我多看關於管理的書籍，因為做導演同做經理沒分別，要看你的人際關係，如何溝通。做經理首要要條是甚麼都不要做，最重要是管理身邊幫你的人，如果落手做埋，就會顧此失彼。」

聽落似有笑點，直至落手拍《逆流大叔》，便發現並非得啖笑。「做導演最重要知道老闆要求甚麼？團隊想要甚麼？我手上有幾多資源？我一定要是最清楚那個，否則我跑去做攝影，用藝術家角度去跟老細嘈，這就不會有好結果。做導演要相信自己團隊，你想拍出甚麼效果，跟攝影講；想間屋出來似甚麼，跟美指講，不用落手做，只要在中間取得平衡，若只顧某一方就會失衡。因為部戲萬一發生甚麼差池，負最大責任的一定是導演，既然我責任是這個，我就要聯繫好各部門。」

陳詠燊的新著作《做自己都要識㗎！！》

+ 6 + 5 + 4

導演一定要鬧人？

坊間不時傳出哪位導演最惡，哪位導演最愛鬧人，似要夠惡才可以駕馭這個行業。但這跟Sunny的作風不夾，因為他是不會在片場鬧人。「做咩一定要鬧人？其實大家都在幫你，有問題只要溝通就可以。始終你鬧過某人，大家就會有心病。以前在辦公室工作，我更加不會鬧，因為如果大家都唔走，分分鐘要跟他相處十年八年，是否很不智，一鬧就不能回頭，所以我通常用溝通方法處理。相反我會跟上司嗌交，為團隊爭取更多資源。所以辦公室文化的確跟電影很相似，不要將面子放在第一，你要成就一件好的成品。」