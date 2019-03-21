【荷里活殺人事件】李小龍終於現身　跟畢彼特較量竟然有得打？

由兩大巨星畢彼待（Brad Pitt）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演， 塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《荷里活殺人事件》（Once Upon a Time in Hollywood）。日前終於有首條預告，一直以來，電影都話會有李小龍現身，上年已知該角會由美籍亞裔演員Mike Moh，但終於在預告見到他的身手，動作上可能有點距離，但他的小動作都交足課，尤其他的英文對白，特別有那份傲氣。

電影夾雜懷舊的風味。（影片截圖）

兩大型男合作，真係型到一個點。（影片截圖）

故事改編自50年前，轟動荷里活的一宗連環殺人案，名導波蘭斯基（Roman Polanski）的妻子，女星莎朗蒂（Sharon Marie Tate）被殺，當時更懷有八個月身孕。由查理斯文遜（Charles Manson）領導的犯罪集團文遜家族（Manson Family），於 1969 年犯下 9 宗連續殺人案，而里安納度飾演一名過氣的西部劇集電視影星Rick Dalton，畢彼特則演跟他長期合作的特技替身Cliff Booth，電影將於5月14日於第72屆康城影展上舉行全球首映。

Mike Moh演的李小龍，側面都相當神似。（影片截圖）

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日前最新電影海報，及首條預告已經公開，最搶眼的應該是有李小龍登場，飾演小龍為美籍亞裔演員Mike Moh。他既是演員，又是武術愛好者，是美國跆拳道五段黑帶。而這亦非他的首部演出作，除了數部電影外，他在2014年的街霸劇集《Street Fighter Assassins Fist》中曾飾演Ryu，另外又在Marvel劇集《異人族》（Marvel's Inhumans）飾演Triton，黑蝠王的表弟，能以極高度在水中游泳，並可承受巨大水壓，但他必須不停接觸到水才能生存。

在《異人族》中，Mike飾演Trition。

Mike Moh在預告中，小動作方面極有李小龍影子，但這方面好多人都學到，反而令人欣賞是他一口滿有李小龍腔的英文，那份傲氣完全掌握到。事實上，李小龍真人是曾任波蘭斯基的私人教練，亦有擔任莎朗蒂演出《風流特務勇破迷魂陣》（The Wrecking Crew）的動作指導，時空上絕對吻合。