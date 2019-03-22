【荷李活殺人事件】海報P圖重手咗？　畢彼特、里安納度走晒樣

由昆頓塔倫天奴 （Quentin Tarantino）執導、畢彼特（Brad Pitt）與里安納度狄卡比奧 （Leonardo DiCaprio）、 阿爾柏仙奴（Al Pacino）、瑪歌羅比（Margot Robbie）等合演的《荷李活殺人事件》（Once Upon a Time in Hollywood），堪稱年度最受觀眾期待的話題大片之一，近日中文版預告和前導海報出爐，引來網友熱烈討論，等唔切想睇電影出爐，亦視之為今年最有厚望進軍康城影展的強片。然而，網友卻覺得有一點美中不足：畢彼特與里安納度在海報上似乎P圖重手咗，勁唔自然，令人不忍直視。

美國網友在社交網站上表示：「我依然對這部電影超期待，但這幅Poster實在太他X的糟。」美國負責發行的Sony Pictures急忙解釋，無論是畢彼特與里安納度，「都沒有要求」要P圖，但Sony Pictures早前曾被爆在他們發布宣傳畫面上將畢彼特臉上的皺紋P走，又將里安納度的下巴P得更有稜角，根本冇得抵賴。

就係呢張Poster，將畢佬塊面嘅線條同眼型都P到怪怪地，里安納度額頭勁光滑就連少少表情紋都冇，勁唔自然。齋睇都覺得尷尬（《荷李活殺人事件》官方宣傳海報）

在電影中，畢彼特與里安納度分別扮演西部片明星和他的動作替身，剛巧在事業掙扎期碰上曼森家族（The Manson Family）犯下驚人的謀殺案，女星莎朗蒂（Sharon Tate）雖然懷孕仍慘遭毒手，當時她是名導波蘭斯基（Roman Polański）的老婆、在荷李活事業正被看好，她的死讓此案在美國犯罪史上永不被遺忘，以扮演「小丑女」走紅的瑪歌羅比就要飾演這位薄命紅顏。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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