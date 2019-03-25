【沙贊！】着緊身衫拍戲有幾難受？　薩克利列維：連痾尿都要人幫

我們都知道超級英雄看起來很有型。如果說出現在漫畫中的超級英雄們在與反派對抗時穿得像一位高中化學老師，這樣會吸引人嗎？我想答案是：不會。粉絲們特別喜歡那種色彩鮮艷又超緊身的英雄衫，有時還可能毫無意義地非常暴露，這讓超級英雄與死對頭們看起來與一般人截然不同。

「緊身衫」──超級英雄們的共同困擾

對現代的漫畫改編電影來說，這些超人裝的意義不只是單純的緊身彈力布料，而是具有防禦效果甚至是各種戰鬥功能的服裝。但對超級英雄演員們來說，就是套每天都必須要花上好幾個小時穿着不太舒服的戲服。

不少超級英雄的戲服都超緊身。（《沙贊！神力集結》劇照）

很不幸的，對於主演DC最新電影《沙贊！神力集結》（Shazam!）的薩克利列維（Zachary Levi）來說，他在飾演這位能力多變的英雄時也碰到這一樣的問題，他坦言沙贊服裝讓他在片場上有點「不方便」──尤其是當他必須要處理某些生理需求時。他表示：

大家應該都明白，當你穿成那樣要上廁所時會有多不方便。沒錯，為了要讓服裝看起來有型，服裝必須要看起來一體成形。總不能在服裝四處都裝有一堆拉鍊之類的，除非像死侍（Deadpool）一樣，那傢伙身上一大堆拉鍊。 薩克利列維

「我身上也沒有拉鍊啦。」（《死侍》劇照）

「我只需要一個洞讓我去廁所！」

過去幾十年來科技不斷進步，卻依然無法在超級英雄的戲服上開個可以既方便又可隱藏起來的開口？電影團隊現在可以用「神奇減齡術」讓森姆積遜（Samuel L. Jackson）看起來更加年輕，或是利用CGI打造出一個超強的角色，但卻無法讓演員穿着戲服上廁所嗎？這到底是怎麼一回事？

很難想像穿着戲服的演員突然想去廁所，竟然還需要專業團隊來協助完成。（《沙贊！神力集結》花絮）

最近「水行俠」（Aquaman）積遜莫瑪（Jason Momoa）也剛好談論到關於類似的戲服問題，他表示：「如果我突然有便意，那就會是一大挑戰」以及「能夠忍住」也是一個寶貴的技能。雖然他在事後也承認這只是在開玩笑。

積遜莫瑪笑言穿上超級英雄戲服突然人有三急的話，將會是一大挑戰。（《水行俠》花絮）

不適度乘以10，薩克利列維也願意再穿上它

雖然薩克利列維對於他的《沙贊！神力集結》戲服有一些「舒適度」的問題，但他也非常清楚，讓一位漫畫裏的超級英雄人物首度登上大銀幕是一件多麽難得的事。未來有機會的話，他也相當樂意在再度套上這件「第二層皮膚」。

這套戲服真的非常緊，簡直是我的第二層皮膚，穿上它不是讓我拍到滿身大汗，就是冷到發抖。但如果未來還有機會能再度穿上它，就算困難度乘上10倍，我也都願意。 薩克利列維

長時間穿緊身衫拍戲雖然辛苦，但薩克利列維似乎不太介意。（《沙贊！神力集結》劇照）

目前看來，薩克利列維真的「排除萬難」，成功地讓這部超級英雄電影能夠順利登上大銀幕，觀眾在欣賞電影時可別忘了他這番付出。

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