「荷李活李小龍」獲網友力撐　出演Marvel首位華裔英雄《上氣》

受高度矚目的昆頓塔倫天奴 （Quentin Tarantino）新片《荷李活殺人事件》（Once Upon a Time in Hollywood）預告片公開後，讓人對其中畢彼特（Brad Pitt）扮演的動作替身與李小龍對打的場面感到好奇，受到熱烈討論。

專門研究李小龍生平、甚至出版專書的作者透露該片提及女星莎朗蒂（Sharon Tate）慘遭曼森家族（The Manson Family）殺害的命案，莎朗蒂就曾經因為拍片由李小龍訓練身手，連她的丈夫名導波蘭斯基（Roman Polański）都同李小龍相熟，因此昆頓並非吹水，只是借真實事件以意創造細節。

昆頓塔倫天奴安排畢彼特在新戲《荷李活殺人事件》中與李小龍對打，唔少Fans擔心佢對一代宗師的呈現會失手。點知預告片出街後，扮演李小龍的亞裔男星Mike Moh卻「因禍得福」，受到眾多Marvel迷力撐主演Marvel首部華裔英雄電影《上氣》（《荷李活殺人事件》劇照）

雖然有不少人認為李小龍與身材更高大的白人對打，就算在21世紀的現在看來仍然很亮眼，擔心昆頓在正片中對李小龍的呈現有辱一代宗師，但扮演這個角色的亞裔男星Mike Moh卻「因禍得福」，受到眾多Marvel迷力撐主演Marvel首部華裔英雄電影《上氣》（Shang-Chi）。

到底Mike Moh是何方神聖？原來他早已在《街頭霸王》真人版電影做過主角阿龍，同上氣形象幾Match▼

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原本「上氣」這位英雄的外型和設定就頗有李小龍的味道，Mike Moh又被公認不只將李小龍的神態揣摩得維妙維肖，連他帶有口音的英語都學得很似，絕對能勝任《上氣》主角的重任，況且他又曾經演出過《Marvel異人族》（Marvel's Inhumans）影集，與Marvel宇宙早有淵源。

Mike Moh曾經演出過《Marvel異人族》（Marvel's Inhumans）影集，與Marvel宇宙早有淵源（《Marvel異人族》官方宣傳照）

對於Marvel迷的厚愛，Mike Moh自己都難以置信，又驚又喜。不過「上氣」是Marvel主打亞洲的題材，預計還是會找在亞洲知名度高、更有票房號召力的紅星主演。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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