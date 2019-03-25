【失蹤】鍾欣潼新片改編自網絡懸疑小說　西貢「結界」真有其事？

一套講述都市傳說「結界」的電影——《失蹤》於2018年開拍，電影由趙羅尼執導，鍾欣潼、凌文龍、余安安、顧美華、高瀚文、賈曉晨和梁祖堯等人主演，故事是改編自網絡作家孔明於2016年推出的小說《失蹤》。小說講述主角在西貢行山誤入「結界」的故事，和一連串的失蹤事件，究竟這個傳說中的結界是什麼一回事呢？

鍾欣潼（阿嬌）與凌文龍主演的電影《失蹤》，講述戲中阿嬌的退休警司父親高瀚文早年獨自行山時失蹤，而阿嬌誓要追查他的下落，更引起對「結界」的討論。（《失蹤》劇照）

結界，原是出自佛教的詞語，是指限定了僧侶們活動的範圍，但在此處被指為會令行山人士頓時迷失方向，無法離開的意思。說起所有傳言其實也會和2005年休班警員丁利華行山時失蹤的一案拉上關係，而西貢結界傳言也是由此而生。2005年9月11日，在中區警處任探員的丁利華獨自行山兼攝影。但在下午一時多，他致電999報案中心求助，指自己迷了路，事隔14年，經歷多番搜索，丁利華還是杳無音訊，留下的只有那通與999接線警員的對話錄音，和一堆疑團。

《失蹤》一戲改編自網絡作家孔明的同名小說，小說故事內容講述故事主角尋找失蹤人口的事，終引發一連串不思議的事件。（《失蹤》劇照）

丁利華與警員的錄音長達7分鐘，奇怪之處有三。第一，身為探員的丁利華竟在通話幾分鐘後也未能與接線生講述出自己身處的位置，只說了一堆古怪的數字，而那些數字並不是行山路徑上的標距柱號碼。當接線生再詢問關於數字的來源時，丁利華竟指那些數字不是刻在柱上，而是密碼來，又指自己可能讀錯密碼。那究竟在荒山野嶺中，會暗藏什麼密碼呢？仍然不得而知。

除了結界，其實孔明的《失蹤》一書中，也有提及「山魅」，書中指大概就像山精樹精一樣，會迷惑或加害山上的人。（資料圖片）

第二，是丁利華明顯有時未能回答接線生的問題，例如當接線生說叫他停下來，並問他有否扭傷腳時，他回答「頂唔順啊」，然後又不斷強調自己「仲差少少咋」，顯然不是在回應接線生的提問。從而推斷當時丁利華的狀況混亂，可能因為緊張而未能回答接線生的問題。在對話當中，丁利華又不時在說話間停頓20-30秒，再加上很多雜音，懷疑是因為在郊野故接收不良，更添事情的懸疑感。

有人指「結界」其實不只存在於西貢，其實也可能存在於鬧市裏。（資料圖片）

第三，丁利華在通話中的後段，說話較急速，最後他大呼幾次救命後，便中斷了對話。通常在人在危急的情況下才會直呼幾次救命，而他也沒有回答到接線生的問題，疑似處於危險的情況當中。而丁利華在通話中也沒提及自己受傷，只是說自己迷路，但最後接線生問他要不要叫救護車的時候，他又能回答需要，那究竟他當時是否身處危險中呢？事情至今仍是個謎。

當年丁利華一案，當局曾派出大量人力作大規模搜索，而後來也有志願者組成搜索隊幫忙，但仍不果。（資料圖片）

而西貢蚺蛇尖附近偶有失蹤事件發生，2016年也發生張善鵬於西貢大蚊山一帶迷路而失蹤三日的事件，他被尋回後，更在Facebook發表了一篇長文講述失蹤時所經歷的奇怪見聞，事件也更令結界傳說更耐人尋味。這次《失蹤》電影被搬上大銀幕，讓大家再感受到結界這神秘的都市傳說的懸疑氣氛。

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