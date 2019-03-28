【蟻俠】神盾局兩大新武器　助蟻俠防禦九頭蛇來襲

全新Marvel主題互動遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」今日下午舉行揭幕儀式，場面星光熠熠。出席者包括Marvel Studio主席Kevin Feige、《蟻俠》系列電影導演Peyton Redd、「蟻俠」Paul Rudd及「神盾局科技館總工程師」宣萱等；而香港官員亦有派員出席，當中包括財政司司長陳茂波。

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」今日舉行揭幕儀式。（陳順禎 攝）

在揭幕儀式上，飾演神盾局科技館總工程師林樂詩的宣萱率先登場，對於有幸成為香港首位飾演Marvel角色的藝人有什麼感受時，身為Marvel超級粉絲的她難掩興奮之情：「本身係一個Marvel粉絲，今次成為了神盾局一份子，可以說是Marvel超級英雄的朋友。」她續指出，有幸在遊戲中見到她本人與蟻俠及黃蜂女一齊對抗邪惡勢力Amim Zola及其機械蟲軍團，她直言非常興奮及榮幸「由2018等到2019年，終於有得玩。」而宣萱早前就跟蟻俠齊齊試玩，她形容遊戲仿如置身電影之中：「緊張及刺激！」相信這個主題遊戲好快就會成為大家的最愛。

「蟻俠」Paul Rudd來港出席「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕儀式。（陳順禎 攝）

由於在遊戲中要應付九頭蛇（Hydra），神盾局當然要為大家送上全新裝備，當中包括特擊戰車及電馳密銃槍，後者是一把使用密銃的智能儀器，相信會為大家輕鬆地幫神盾局戰勝九頭蛇集團。

飾演神盾局科技館總工程師林樂詩的宣萱分享試玩心得。（陳順禎 攝）

雖然黃蜂女未能現身，但她也拍了一條短片送給現場觀眾。至於其好拍檔「蟻俠」Paul Rudd則有到場支持！他由導演Peyton Redd介紹出場，他甫出場即問導演有無飲香港奶茶，旋即引來陣陣笑聲。他續指出雖然成為超級英雄「蟻俠」，但從沒有得到孩子的稱贊，甚至是蟻俠成為復仇者聯盟一員，他的小孩都漠不關心。直至今次有份參與香港迪士尼蟻俠館的開幕儀式，他的孩子才覺得他是超級英雄。

神盾局為影迷提供了兩款新型武器，助大家協助神盾局防禦九頭蛇。（陳順禎 攝）

「蟻俠」Paul Rudd非常風趣幽默，甫台即問導演Peyton Redd飲了奶茶未。（陳順禎 攝）

其他獲邀出席嘉賓