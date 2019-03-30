【三夫．影評】海陸空三度空間分割敘事　揭背德性愛的迷失與出路

2000年，陳果完成了他的「九七三部曲」後，接着便開始他另一講述香港與中國之間關係的電影系列——「妓女三部曲」，從《榴槤飄飄》到《香港有個荷里活》後，陳果卻暫停了第三部的創作，執導不同類型的電影作品。相隔十八年後，系列的最終章在無聲無息的情況下完成，陳果為這系列畫上了完美的句號。《三夫》透過意識大膽的影像，不同的符號象徵，光怪陸離的敘事，鏡頭瞄準對社會低下階層的關注。

《三夫》是一個水上人的故事（《三夫》劇照）

在香港的海上，有一位在船上當妓女、性慾旺盛的女子「小妹」。四眼一直喜歡小妹，希望可以娶她入門，帶她離開船上的生活。後來，四眼發現小妹已為嬰孩的母親，但是他仍堅決要跟她結婚，最終也帶著小妹到屋邨生活。可是，小妹卻不習慣在陸地上生活，加上她的性慾越來越強烈，四眼最後只能將小妹帶回海上，幫她釋放內心的性慾…

陳果的「九七三部曲」，從《香港製造》、《去年煙花特別多》與《細路祥》，早已道出了香港與中國之間的關係和矛盾，寫下了香港人對於未來生活的憂心。2000年開始的「妓女三部曲」，其實也是「九七三部曲」的延續，而《榴槤飄飄》更是《細》片的伸延，女主角小燕（秦海璐飾）從中國北方走到香港生活，她們亦同樣地面對生活的憂慮，互相呼應著對於現在與未來的衝突。周迅主演的《香港有個荷李活》則以黑色幽默我格調，描寫著兩位妓女如何在「荷李活」追尋她們的生活。

陳果的「九七三部曲」與「妓女三部曲」▼

+ 3 + 2

陳果終於為「妓女三部曲」寫下最終章，這次他以較獨特的方式演繹，風格跟系列的前二作截然不同，電影尺度十分大膽（似乎這是近年比較少有在香港電影出現），更有不少的裸露性愛場面，未必人人能夠接受。對於陳果的電影來說，《三》片可說是一部讓觀眾從觀影過程裡帶來挑戰性的作品。電影以「性慾」貫穿整部電影的故事發展，片中的小妹當上「妓女」，並不只是為了生存——而是因為個人需要，成為了男人的性慾工具。

電影以海、陸、空三個不同的章節詮釋，從畫面上看到這三字在字典裡的解釋含意，雖然這三個字沒有人看不懂也解不通，但是放在《三》片裡，也似乎是有另一種的含意… 海，就是小妹居住的地方，也是男人尋樂的地方；陸，是四眼生活之地，小妹被迫「上岸」生活，失去了自由和安全；空，大概並不是解作天空，可以看成「空白一片」，老大、老二、四眼與小妹的生活迷失，坐在船上失去方向，海上看到的，只是空白一片的天空，目的地是裡那兒呢？他們也不知道。

無錯，《三》片就是一部很另類的香港電影，但是影片所涉及的題材，跟香港仍是有很緊貼的關係。從居住在船上的小妹一家，來到香港人生活，因為家貧，他們居無定所，只能逗留在船上過活，為了一日三餐，小妹不得在家賣淫為生，但原來小妹又已經是一位有兒之母，但嬰兒的父親又是誰呢？老二被警察調查時，警察叫他們申請居屋「上岸」，老二卻回應警察「你讓我申請麼？」這正好是在反映著今天有很多香港人仍然面對住屋問題。小妹嫁給四眼後便與四眼阿嫲一起，他們三人與嬰兒過着蝸居的生活，小妹與四眼做愛，阿嫲與嬰兒也只好帶着耳筒聽聽「鳳閣恩仇未了情」自我抒發。

「我老婆係水上人，從來都唔會同人爭半寸疆土」，四眼發現小妹跟別人發生關係時，突然說了這一句，即時有了一點的思考，究竟是誰搶誰的疆土呢？搶了後，又是否會生活好過一點呢？從老大、老二與四眼（老三）三人跟小妹之間的關係設定，彷彿是在暗喻中國、英國與香港三地跟香港人之間的關連… 又或者可能想得太多了，但是隨着這一句對白的出現，似乎又有了一點的互相呼應。

+ 4 + 3 + 2

小妹是一名輕度智障的女子，活在船上的她，是低下層的一群，既是不能如平常人生活，也只能利用單字跟別人溝通，在她的生活裡，性就是排了第一位，沒有性愛的一刻就很不自在。她的慾望從眼裡表露無遺，每天就是活在性愛之中，若然沒有性愛的一天，她只能借用不同的東西來滿足自己的需求（是什麼就留待觀眾入場看吧）小妹的要求就是這麼的簡單，但是… 她又能夠被滿足嗎？

影片充斥着不少荒謬情節，小妹追求的慾望越見誇張，劇情的發展就越荒誕，同時也突顯了人物的質感。陳果與林紀陶的劇本放下一貫主流電影的模式，呈現出很多不同的隱喻，讓觀眾有很多不同的思考空間，當然，在於創作者的立場，也不會跟觀眾多說片中的含意何在，身為觀眾的也會一直自行推敲。

影片充斥着不少荒謬情節，小妹追求的慾望越見誇張，劇情的發展就越荒誕，同時也突顯了人物的質感（《三夫》劇照）

片中幾位演員的表現均頗為稱職，不過他們當中，就不得不稱讚飾演小妹的曾美慧孜。這角色確是不易駕馭，她在片中不但有多場大膽性愛的場面演出，看得目瞪口呆，加上為了切合角色的造型需要，她更為了角色而增磅，營造小妹角色的最佳效果。無疑，她在片中的演出收放自如，把角色發揮得淋漓盡致。

片末，老大、老二、四眼與小妹坐在船上一直的飄泊時，看到仍未通車的港珠澳大橋，四眼突然問他們的身在地時，老大則說「向着面前的是珠海，反方向的是香港」，看來他們似是有了目的地，但這也是他們想得到的結局嗎？《三》片從形式上確實有點違反道德，但是骨子裡電影其實也是在反映寫實景象，對於香港的現狀與將來，也只是一臉迷茫，究竟前路如何走呢？開放式的結局收筆，正好讓觀眾自己尋找答案好了。

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