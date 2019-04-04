【JOKER】初預告祖昆馮力士展現神演技　網民：聞到奧斯卡影帝味

影帝祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）主演的DC漫畫奸角「小丑」的獨立電影《JOKER》，昨晚發放初回預告，電影瀰漫著陰暗氣氛，以小丑真身Arthur Fleck的旁白，配合其潦倒、混沌及飽受欺凌的生活畫面，回歸DC一貫的暗黑風格，雖然預告只有兩分鐘，但祖昆的演出足以撼動人心，獲大批網民激讚，力指他有機會問鼎來年奧斯卡影帝。

預告中，變身小丑前的Arthur Fleck飽受欺凌，相當心酸。（影片截圖）

《JOKER》由《醉爆伴郎團》（The Hangover）系列導演Todd Phillips執導，拍開喜劇的他掌鏡下的小丑，卻比以往的DC漫畫電影來得黑暗，配合祖昆馮力士的神級演出，令人有不寒而慄的感覺。雖說《JOKER》並不屬於現時DC的電影世界（DCEU），但仍有一些相關的元素在預告中出現。

加埋改咗名的「阿卡漢州立醫院」，證明小丑身處的是葛咸城。（影片截圖）

更多預告精彩畫面

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當中包括Arthur Fleck現身「Arkham State Hospital」，即「阿卡漢州立醫院」，但原著漫畫中座落在葛咸城的名叫「Arkham Asylum」（阿卡漢瘋人院），估計兩者都是大同小異，而這證明《JOKER》背景依然是葛咸城。此外，預告中出現一幕Arthur Fleck用雙手撐開一名小男孩的嘴來強迫他笑，這名小男孩正是鼎鼎大名的蝙蝠俠Bruce Wayne！

呢個就係小Batman，由童星Dante Pereira-Olson扮演。（影片截圖）

蝙蝠俠父親Thomas Wayne上電視，有指他在《JOKER》中被黑化。（影片截圖）

早前已有消息指《JOKER》只會出現童年版的Bruce Wayne，而父親Thomas Wayne亦將現身，預告中的確看到二人的身影，據悉這個版本的蝙蝠俠父親，比原著中較黑化，未知其舉動與Arthur Fleck變成小丑是否有關。

希夫烈格的小丑固定經典，但相信祖昆馮力士可塑造小丑的另一面貌。

重溫希夫烈格版小丑的精彩演出

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相信影迷至今對希夫烈格（Heath Ledger）版的小丑念念不忘，雖然祖昆馮力士是眾所周知的好戲之一，但擔當這個角色難免會有壓力，據悉他曾拒絕接演《JOKER》，但後來了解過後，認為這部作品「感覺獨一無二，擁有自己的世界觀，有可能成為最令人感到害怕的東西」。

預告配上Jimmy Durante演唱的《Smile》，歌詞大意是叫人保持微笑，明天充滿希望，跟小丑的經歷相映成趣。（影片截圖）

祖昆為扮演小丑減磅，都相當瘦。（影片截圖）

而祖昆為了今次演出而減磅，預告中可見他骨瘦嶙峋的樣子，但更重要的是，他每一個表情、神態及動作，都十分引人入勝，感受到小丑的孤獨與絕望，一起踏上他的成魔之路，不少網民激讚其演出，仲話「聞到奧斯卡影帝」的味道，電影今年10才上映，大家拭目以待。