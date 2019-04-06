【非分熟女】吳慷仁︰香港電影是我的童年　曾想偷《無間道》海報

台灣金鐘獎視帝吳慷仁今次夥拍阿Sa出演《非分熟女》，上回講到他十分喜歡香港，又對阿Sa讚不絕口，分享小時候都是看港片、港星長大，今次來到香港拍戲一定要講廣東話之餘，更希望下次再來拍戲，揚言一定會學好廣東話！

吳慷仁是香港狂熱粉絲，十分喜歡香港的明星和電影。（黃國立 攝）

自爆想偷《無間道》簽名海報

今次是吳慷仁首次來港拍戲，他大讚香港演員都有自己獨特一套表演的樣貌、非常精準、有想法、有效率而且不會浪費時間，讓整件事很流暢，而且自己有很多收獲。其實吳慷仁在整個訪問期間不停表示對香港的熱愛，早前他在自己Facebook專頁上傳了一張《無間道》齊人簽名的海報，當時他寫下「配音室裡的一張海報深深的吸引著我...心裡有個念頭...如果我等等離開的時候...把它....」

吳慷仁表示真的有想過要偷走配音室中的《無間道》海報。（網上截圖）

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在訪問時說起《無間道》海報時，他馬上顯得非常興奮，然後說：「因為在配音間有很多海報，我一直在看《無間道》的海報，因為上面是有齊所有人的簽名，如果我偷走坐上了飛機，他捉到我嗎？就很想把它拿出來卷一卷收在衣服裡，真是太喜歡了！因為香港電影是我的童年，也相信是全華人的童年，香港電影真的是歷史當中不可忘記的一部份，從最早的武俠片、動作片成龍大哥，到後來的警匪片華仔，愛情片、槍戰、《三岔口》等等，這一大堆是我們從小到大的回憶，以前的東西都是經典，王家衛都是經典，所以我才會說阿Sa其實是活在我腦袋中的明星，感覺像很近，但我心裡就是會把他們當作是我的偶像，就是一個欣賞和追逐的目標。我也好喜歡劉青雲大哥、張家輝、梁家輝，全部香港明星，他們都很特別，香港真的是一個太神奇的地方，它製造出很多傳說，對我來說是傳說，四大天王和歌，我也好喜歡林憶蓮、張國榮大哥、梅艷芳，這些都是巨星，他們沒有相似的地方，每個都有他獨特的地方，所以我才說香港這個地方太神奇，可以磨練出特別的人，努力的或是有特色的，當你有自己特色、自信，你一定會被看到。」

吳慷仁剛好在4月1日哥哥張國榮死忌來到港宣傳《非分熟女》，他也表示十分想念哥哥。（網上截圖）

吳慷仁指香港是一個很神奇的地方，也很喜歡這裡。（黃國立 攝）

另外講到吳慷仁今次在《非分熟女》中扮演「廚房佬」，在訪問期間即場考他有關茶餐廳術語，想睇吳慷仁爆肚片段就即刻睇片啦！

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