【復仇者聯盟4】預售票房創紀錄！　呢4部超英片總和都係得佢一半

Marvel電影宇宙（MCU）集大成之作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）預售票在北美地區已經開賣一個禮拜，光是第一天開賣就立刻造成售票系統癱瘓，不難想像這部電影的預售數字會有多驚人。目前累積的銷售成績就已經幾乎是以下這4部電影預售總和的2倍。（點圖放大▼）

有望搶下占士金馬倫的票房寶座

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《水行俠》（Aquaman）和《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）4部電影在北美的預售表現都非常亮眼，殊不知《復仇者聯盟4：終局之戰》才剛開賣，就輕易達成這些電影的預售成績，且還超越2倍！照如此驚人的聲勢來看，《復仇者聯盟4：終局之戰》說不定能夠挑戰占士金馬倫（James Cameron）在2009年以《阿凡達》（Avatar）所創下的世界影史票房紀錄。《阿凡達》當初在全球締造了27億8000萬美元的票房成績，至今仍無人能超越，而第2名則是同樣由占士金馬倫執導的《鐵達尼號》（Titanic），以21億8000萬美元的成績霸佔排行榜，看來如今占士金馬倫得意的寶座岌岌可危。

《阿凡達》創世界票房紀錄！點圖看更多精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

目前影史票房排行榜除了上述的《阿凡達》和《鐵達尼號》之外，第3名則為20億6000萬美元的《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens），接着才為20億4000萬美元的《復仇者聯盟3：無限之戰》以及16億美元的《侏儸紀世界》（Jurassic World）。

占士金馬倫憑《阿凡達》、《鐵達尼號》雙雙締造票房紀錄。（《鐵達尼號》花絮）

根據國外的票房預測，《復仇者聯盟4：終局之戰》的北美週末開票成績甚至有可能達到3億美元。畢竟當初《復仇者聯盟3：無限之戰》就以2億5760萬美元創下開票紀錄，強力主打第三階段最終章並大肆宣傳的《復仇者聯盟4：終局之戰》，肯定可以輕易超越這個成績。

Marvel隊長成了拯救宇宙的希望。（劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票超越的4部電影，根據Atom Tickets網站的統計結果，最終在全球創下將近60億美元的票房，其中《Marvel隊長》的票房仍持續成長。光是預售票就達成如此的奇蹟紀錄，也只有Marvel做得到，這也讓人好奇上映後的票房將會有多爆炸性的成績。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24號上映！搶先欣賞精彩劇照▼

+ 35 + 34 + 33

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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