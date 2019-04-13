由《狂野時速》女車神轉生為女神——「神奇女俠」姬嘉鐸成名之路

撇開短命的《正義聯盟》（Justice League），姬嘉鐸（Gal Gadot）其實出身於一個更龐大有力的家庭，指的當然是票房冠軍《狂野時速》（The Fast and the Furious）系列。

2009年《狂野時速4》承先啟後

《狂野時速》每一集都有其時代意義，《狂野時速》踩下了這系列的油門，《狂野極速》（2 Fast 2 Furious）改由保羅獲加（Paul Walker）接手方向盤，是我心中最被影評低估的一集，《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）是否飆得過癮因人而異，《狂野時速5》（Fast Five）無庸置疑是系列的傑作。《狂野時速6》（Fast & Furious 6）中狄維莊遜（Dwayne Johnson）終於棄暗投明（？）成為家庭的一份子，《狂野時速7》（Furious 7）用最動人的片尾曲〈See You Again〉向因車禍過世的保羅獲加致敬，也讓觀眾跟他飆了最後一程。《狂野時速8》（Fast 8）則是一個時代的終結，好的壞的意義都是。

《狂野時速7》片尾曲〈See You Again〉搞喊一大班保羅獲加影迷。（劇照）

說這麼多，那2009年的第4集《狂野時速4》（Fast & Furious）評價呢？這部是系列中爛番茄分數最低的，但其實是最重要的一集。

《狂野時速4》於美國電影網站爛番茄的評分奇差。（截圖）

非常多的原因證明今年滿10歲的《狂4》，在這近20年的系列電影中有着不可磨滅的歷史地位。年輕的影迷們可能很難相信，這一系列曾經離死亡邊緣很近，雲迪素（Vin Diesel）沒有參與第2集，要是沒有片尾雲迪素出現的那幾秒，第2集跟前面兩集更是毫無關聯。但神奇的事發生了，第3集的3年後，第1集主要成員們都回歸參與第4集的演出，撇開影評的不屑，票房的亮麗表現，也讓這部系列一直奔馳到今天。

雲迪素於《狂野極速：飄移東京》以客串形式在片尾現身。（劇照）

除了令人懷念的面孔外，最重要的是，最重要的是，最重要的是，這一定要說三遍，由姬嘉鐸飾演的姬素（Gisele）出現在這瘋狂世界中，也許這是影史中最重要的一件事情。（這邊撰文已經完全不中立了）

姬嘉鐸加入地表最強家庭發光發熱

專業模特兒、以色列小姐以及在軍隊中服役過2年，這位女士在《狂野時速4》中初次嘗試大銀幕演員的角色，同年也參與劇集《Entourage》的演出，編劇Doug Ellin在2018年的訪問說：

當姬嘉鐸加入我們，雖然當時只是一個小配角，但每一個人都認為她未來將發光發熱。

雖然有點馬後砲，但這樣形容姬嘉鐸肯定沒錯，我相信每一個第一次看到姬素出現在大銀幕的那瞬間也是這麼認為。

姬嘉鐸的性感演出令人眼前一亮。（劇照）

就算是無腦粉，也不得不承認，姬嘉鐸在《狂野時速4》開始的表現空間其實不大：身為反派老大的同伴，但更多時候她其實都在演跟當列度（Dominic Toretto／雲迪素飾）的曖昧情愫。但好在編劇還是有腦袋的，沒有讓姬素只是一個路人印象的「茄哩啡」，她協助當列度與拜仁（Brian O'Conner／保羅獲加飾）捕捉大反派，正式讓她獲得加入了這個奇怪大家庭。更幸運的是，下一集是這系列有史以來最棒的一集。

姬素與雲迪素扮演的當列度關係曖昧。（劇照）

《狂野時速5》正式宣告狂野時速是一部結合『超級英雄＋飆車＋搶劫』的電影，家人既然是故事主軸，團隊第一次集結時，如何帶出每一個人的特點就非常重要，姬素是最後出場的，她如何回應由泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）飾演的盧文（Roman）對她的挑釁，奠定了這個角色的性格基礎。

「姬素與韓哥」銀幕戀曲征服所有觀眾

姬素與韓哥（Han／姜成鎬飾）一直是粉絲最喜歡的一對。（劇照）

他們的化學反應從那經典的泳池開始，當韓哥決定放棄要回去找更多幫手來取得指紋時，姬素說這是她的工作。這是一段傳統服務男性影迷的戲碼，但姬素不只拿到了指紋，還拿到了韓哥與所有觀眾的心。

姬嘉鐸理所當然的出現在第6集，一開始他們的雙人戲碼就像還沒有貌合神離的《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）中的畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）一樣，而一直討論要到哪邊定居的兩人，也在這集雙雙自這系列退場。後面的故事就大家都知道了，姬嘉鐸脫下安全帽，步入亞馬遜，成為我們知道的那位「神奇女俠」（Wonder Woman）。

姬素與韓哥的雙人動作戲竟有《史密夫決戰史密妻》的既視感。（電影片段）

別難過！女版《狂野時速》系列即將誕生

雖然姬素在系列第6集已經退場，但家人總是會留些時間給對方，姬嘉鐸有為第7集拍一些回憶片段，很可惜最後沒有出現在正片中。但在這個被稱為死亡還是會隨時復活的玩命世界中，誰也無法保證姬素不會再次踩下油門狂奔，尤其是雲迪素一直在推動一部純女性的玩命系列電影，不找姬素回歸是跟票房過不去嗎？讓我們看她繼續狂飆吧！

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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