由《狂野時速》女車神轉生為女神——「神奇女俠」姬嘉鐸成名之路

撇開短命的《正義聯盟》(Justice League),姬嘉鐸(Gal Gadot)其實出身於一個更龐大有力的家庭,指的當然是票房冠軍《狂野時速》(The Fast and the Furious)系列。

2009年《狂野時速4》承先啟後

《狂野時速》每一集都有其時代意義,《狂野時速》踩下了這系列的油門,《狂野極速》(2 Fast 2 Furious)改由保羅獲加(Paul Walker)接手方向盤,是我心中最被影評低估的一集,《狂野極速:飄移東京》(The Fast and the Furious: Tokyo Drift)是否飆得過癮因人而異,《狂野時速5》(Fast Five)無庸置疑是系列的傑作。《狂野時速6》(Fast & Furious 6)中狄維莊遜(Dwayne Johnson)終於棄暗投明(?)成為家庭的一份子,《狂野時速7》(Furious 7)用最動人的片尾曲〈See You Again〉向因車禍過世的保羅獲加致敬,也讓觀眾跟他飆了最後一程。《狂野時速8》(Fast 8)則是一個時代的終結,好的壞的意義都是。

《狂野時速7》片尾曲〈See You Again〉搞喊一大班保羅獲加影迷。(劇照)

說這麼多,那2009年的第4集《狂野時速4》(Fast & Furious)評價呢?這部是系列中爛番茄分數最低的,但其實是最重要的一集。

《狂野時速4》於美國電影網站爛番茄的評分奇差。(截圖)

非常多的原因證明今年滿10歲的《狂4》,在這近20年的系列電影中有着不可磨滅的歷史地位。年輕的影迷們可能很難相信,這一系列曾經離死亡邊緣很近,雲迪素(Vin Diesel)沒有參與第2集,要是沒有片尾雲迪素出現的那幾秒,第2集跟前面兩集更是毫無關聯。但神奇的事發生了,第3集的3年後,第1集主要成員們都回歸參與第4集的演出,撇開影評的不屑,票房的亮麗表現,也讓這部系列一直奔馳到今天。

雲迪素於《狂野極速:飄移東京》以客串形式在片尾現身。(劇照)

除了令人懷念的面孔外,最重要的是,最重要的是,最重要的是,這一定要說三遍,由姬嘉鐸飾演的姬素(Gisele)出現在這瘋狂世界中,也許這是影史中最重要的一件事情。(這邊撰文已經完全不中立了)

姬嘉鐸加入地表最強家庭發光發熱

專業模特兒、以色列小姐以及在軍隊中服役過2年,這位女士在《狂野時速4》中初次嘗試大銀幕演員的角色,同年也參與劇集《Entourage》的演出,編劇Doug Ellin在2018年的訪問說:

當姬嘉鐸加入我們,雖然當時只是一個小配角,但每一個人都認為她未來將發光發熱。

雖然有點馬後砲,但這樣形容姬嘉鐸肯定沒錯,我相信每一個第一次看到姬素出現在大銀幕的那瞬間也是這麼認為。

姬嘉鐸的性感演出令人眼前一亮。(劇照)

就算是無腦粉,也不得不承認,姬嘉鐸在《狂野時速4》開始的表現空間其實不大:身為反派老大的同伴,但更多時候她其實都在演跟當列度(Dominic Toretto/雲迪素飾)的曖昧情愫。但好在編劇還是有腦袋的,沒有讓姬素只是一個路人印象的「茄哩啡」,她協助當列度與拜仁(Brian O'Conner/保羅獲加飾)捕捉大反派,正式讓她獲得加入了這個奇怪大家庭。更幸運的是,下一集是這系列有史以來最棒的一集。

姬素與雲迪素扮演的當列度關係曖昧。(劇照)

《狂野時速5》正式宣告狂野時速是一部結合『超級英雄+飆車+搶劫』的電影,家人既然是故事主軸,團隊第一次集結時,如何帶出每一個人的特點就非常重要,姬素是最後出場的,她如何回應由泰列斯吉遜(Tyrese Gibson)飾演的盧文(Roman)對她的挑釁,奠定了這個角色的性格基礎。

「姬素與韓哥」銀幕戀曲征服所有觀眾

姬素與韓哥(Han/姜成鎬飾)一直是粉絲最喜歡的一對。(劇照)

他們的化學反應從那經典的泳池開始,當韓哥決定放棄要回去找更多幫手來取得指紋時,姬素說這是她的工作。這是一段傳統服務男性影迷的戲碼,但姬素不只拿到了指紋,還拿到了韓哥與所有觀眾的心。

姬嘉鐸理所當然的出現在第6集,一開始他們的雙人戲碼就像還沒有貌合神離的《史密夫決戰史密妻》(Mr. & Mrs. Smith)中的畢彼特(Brad Pitt)與安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)一樣,而一直討論要到哪邊定居的兩人,也在這集雙雙自這系列退場。後面的故事就大家都知道了,姬嘉鐸脫下安全帽,步入亞馬遜,成為我們知道的那位「神奇女俠」(Wonder Woman)。

姬素與韓哥的雙人動作戲竟有《史密夫決戰史密妻》的既視感。(電影片段)

別難過!女版《狂野時速》系列即將誕生

雖然姬素在系列第6集已經退場,但家人總是會留些時間給對方,姬嘉鐸有為第7集拍一些回憶片段,很可惜最後沒有出現在正片中。但在這個被稱為死亡還是會隨時復活的玩命世界中,誰也無法保證姬素不會再次踩下油門狂奔,尤其是雲迪素一直在推動一部純女性的玩命系列電影,不找姬素回歸是跟票房過不去嗎?讓我們看她繼續狂飆吧!

