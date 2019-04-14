【金像獎2019】謝賢縱橫影壇逾六十載　曾遭謝霆鋒笑無拎過金像獎

如今提起謝賢，不少年輕一輩第一個念頭都是「謝霆鋒老竇」，然而這位「謝霆鋒老竇」就是香港電影發展興衰的見證者。曾有傳媒對四哥評論稱：「謝賢是香港娛樂圈半個世紀的最好見證，經歷了從粵語片到國語片，從黑白片到彩色片的時代變化。」如今，獲第38屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」，乃實至名歸。

謝賢縱橫影壇六十載，他今年都有參與由彭浩翔執導的賀歲片《恭喜八婆》。（網上圖片）

1936年出生的謝賢，原名謝家鈺，因為家中八兄弟姊妹中排行第四，所以人稱「四哥」。1953年，當時只有17歲的四哥投身電影圈，拍了他首部作品《狂風之夜》。翌年，在《樓下閂水喉》飾演「鐵牛」而嶄露頭角。1956年，四哥是《遺腹子》，受盡後父欺凌。1964年，他首當《花花公子》，女友無數，卻沒有一個是真愛。1966年，他是迷倒萬千少女的《播音王子》，風流倜儻。1969年，他是憤世疾俗的《浪子》，要向虛偽的社會報復。

直至今年，大家仍在今年賀歲片《恭喜八婆》見到四哥的精湛演出，至今從影66年的四哥演出的作品多不勝數，形象百變，他的演藝足跡就是香港五十年代之後，一頁頁香港電影歷史的見證。難怪曾有媒體對四哥評論指：「謝賢是香港娛樂圈半個世紀的最好見證，經歷了從粵語片到國語片，從黑白片到彩色片的時代變化，他被認為是花花公子，他的人生極盡精彩豐富，玩世不恭卻原則分明，心態豁達又極重儀表，是老一輩藝人中的典型。」

謝賢在1956年演出作品《遺腹子》。（網上擷圖）

曾被指賣子還債

萬眾矚目了一輩子，到了八十二歲，仍然是主角。可是，早在謝霆鋒出道時，有指他踏入娛樂圈是替父還債。多年來，兩人都對此事不予理會。直至5年前，四哥才出面澄清：「假如我真的把謝霆鋒賣掉了，謝霆鋒今天會殺了我，對不對？」

謝霆鋒在2011年首封影帝時，在台上重提昔日寸老豆的往事，並指「老竇，你先係最佳男主角」。（網上擷圖）

謝霆鋒曾笑老豆無金像獎

而談到謝霆鋒，相信也是四哥其中一個驕傲。可是，謝霆鋒在18歲做了一件傷盡父親謝賢的事，而謝霆鋒在2011年首封影帝時，在台上重提昔日往事：「以前老竇成日同我講『你知唔知你細個時，我已拍了幾百部電視劇、幾百部電影。』當我18歲攞新人獎時，返到屋企將個獎放在枱上同他講『咁你拍數百部戲，有無攞過金像獎？』此番說話便在我心12年，我知他今日在家看電視，希望他原諒當日這個不知天高地厚、無禮貌的小朋友，『老竇，你先係最佳男主角』！」

如今謝賢獲第38屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」，謝家父子從此都是金像獎得主了。