【金像獎2019】賽果即時更新　最佳原創電影歌曲由RubberBand奪得

第38屆香港電影金像獎今晚（14日）在香港文化中心舉行，紅地氈在下午5時開始進行，頒獎禮由7時半左右開始，各個獎項花落誰家，將會陸續揭曉。 賽果將會不斷即時更新，大家拭目以待！

一年一度的電影界盛事，第38屆香港電影金像獎進行得如火如荼，賽果如下：

（21:13）最佳攝影由關智耀《無雙》奪得，他在台上感謝劉德華先生：「他是第一個真正帶我入電影圈的人。」

（21:10）張達明和彭秀慧負責頒發最佳編劇，獎項由莊文強憑電影《無雙》奪得，他在台上感謝各方好友﹑老師經常幫他看劇本。

最佳編劇由莊文強憑電影《無雙》奪得。

（20:50）RubberBand再下一城，憑《逆流大叔》奪得最佳原創電影音樂。

+ 2

（20:48）謝安琪﹑金培達和黃淑蔓負責頒發最佳原創電影歌曲，獎項由RubberBand主唱《逆流之歌》（《逆流大叔》）奪得。RubberBand的成員在台上感謝大家的支持，泥鯭更表示：「希望廣東歌不會像一些香港的小店那樣，到就快執，大家才去打卡。」

最佳原創電影歌曲由RubberBand主唱《逆流之歌》奪得。

（20:23）「魚頭允」劉允得到專業精神獎後，繼續與錢嘉樂和錢小豪在台上頒獎，林超賢憑《紅海行動》獲得最佳動作設計。林超賢沒有出席頒獎禮，獎項由楊受成代領。楊生笑指，林超賢突然缺席，令他一度擔心《紅海行動會食白果，但最後也有獎拎，讚金像獎無內定是公正的。

（20:20）兩兄弟錢嘉樂和錢小豪一起頒發專業精神獎，獎項由劉允先生奪得。

（20:15）最佳音響效果繼續由《特警新人類》的馮德倫﹑謝霆鋒﹑李燦森和吳彥祖頒獎，結果由《紅海行動》的Nopawat Likitwong, Sarunyu Nurnsai奪得。

+ 9 + 8 + 7

（20:12）最佳視覺效果由李仁浩、姜泰均憑《紅海行動》奪得。

（20:08）最佳剪接由彭正熙《無雙》奪得。

（19:58）最佳服裝造型設計由文念中奪得。

（19:55）最佳美術指導由林子僑《無雙》奪得。

（19:48）由《淪落人》陳小娟奪得新晉導演。

（19:46）由《淪落人》Crisel Consunji奪得最佳新演員。