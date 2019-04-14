【金像獎2019】賽果即時更新　《無雙》橫掃7獎成大贏家

第38屆香港電影金像獎今晚（14日）在香港文化中心舉行，紅地氈在下午5時開始進行，頒獎禮由7時半左右開始，各個獎項花落誰家，將會陸續揭曉。 賽果將會不斷即時更新，大家拭目以待！

一年一度的電影界盛事，第38屆香港電影金像獎進行得如火如荼，賽果如下：

《無雙》橫掃7個獎，成為今屆金像獎大贏家。

（22:15）劉德華和宋慧喬現身，負責頒發最佳電影，獎項由《無雙》奪得。《無雙》一共獲得7個獎項成大贏家。

+ 7 + 6 + 5

（22:10）古天樂負責頒最佳男主角，黃秋生憑《淪落人》大熱得獎，秋生在台上說：「多謝小娟，小娟在現場經常提我腳指要曲起來，多謝陳果，也要多謝電影公司高先。同時秋生又多謝有投票給我的人，無投票給我的人。多謝我太太，長期忍耐我經常不出現，也要多謝媽媽。」

《淪落人》黃秋生獲最佳男主角。

+ 17 + 16 + 15

【金像獎2019】為《三夫》增肥30磅 曾美慧孜更意外拍到受傷出血

影后由《三夫》曾美慧孜奪得。

（21:55）最佳導演由《無雙》的莊文強奪得。



（21:47）毛舜筠﹑鮑起靜和惠英姐負責頒最佳女主角，由《三夫》曾美慧孜奪得，首次入圍就獲獎，她在台上忍淚多謝陳果﹑媽媽，多謝大家支持。



（21:45）最佳兩岸華語電影由《我不是藥神》奪得。

+ 4 + 3 + 2

（21:36）《翠絲》袁富華在白只和岑珈其手上接過最佳男配角的獎座，他在台上多謝《翠絲》團隊，又希望香港電影僧會再次發光發亮，繼金馬獎後再下一城。

+ 7 + 6 + 5

（21:23）終身成就獎由謝賢奪得。他以一身香白色西裝現身，在台上：「我好耐無見到你們，因為我年紀大，就快退休。你們有什麼要問我就問吧，我沒有什麼要說，我在這行60年，今日可以再在這裡見到大家，我很開心。」

+ 24 + 23 + 22

惠英紅憑《翠絲》奪得最佳女配角。

（21:18）張繼聰和蔡卓妍負責頒發最佳女配角，惠英紅憑《翠絲》奪得獎項，紅姐在台上多謝團隊，亦多謝自己：「點解我要多謝我自己，因為我應該是最支持新導演的演員，因為我抵得諗，我希望香港電影圈會百花齊放，會好像我初出道時，年產400多部戲的年代，希望大家會支持電影界的新一代。」

+ 5 + 4 + 3

（21:13）最佳攝影由關智耀《無雙》奪得，他在台上感謝劉德華先生：「他是第一個真正帶我入電影圈的人。」

（21:10）張達明和彭秀慧負責頒發最佳編劇，獎項由莊文強憑電影《無雙》奪得，他在台上感謝各方好友﹑老師經常幫他看劇本。

最佳編劇由莊文強憑電影《無雙》奪得。

（20:50）RubberBand再下一城，憑《逆流大叔》奪得最佳原創電影音樂。

+ 2

（20:48）謝安琪﹑金培達和黃淑蔓負責頒發最佳原創電影歌曲，獎項由RubberBand主唱《逆流之歌》（《逆流大叔》）奪得。RubberBand的成員在台上感謝大家的支持，泥鯭更表示：「希望廣東歌不會像一些香港的小店那樣，到就快執，大家才去打卡。」

最佳原創電影歌曲由RubberBand主唱《逆流之歌》奪得。

（20:23）「魚頭允」劉允得到專業精神獎後，繼續與錢嘉樂和錢小豪在台上頒獎，林超賢憑《紅海行動》獲得最佳動作設計。林超賢沒有出席頒獎禮，獎項由楊受成代領。楊生笑指，林超賢突然缺席，令他一度擔心《紅海行動》會食白果，但最後也有獎拎，讚金像獎無內定是公正的。

（20:20）兩兄弟錢嘉樂和錢小豪一起頒發專業精神獎，獎項由劉允先生奪得。

（20:15）最佳音響效果繼續由《特警新人類》的馮德倫﹑謝霆鋒﹑李燦森和吳彥祖頒獎，結果由《紅海行動》的Nopawat Likitwong, Sarunyu Nurnsai奪得。

+ 9 + 8 + 7

（20:12）最佳視覺效果由李仁浩、姜泰均憑《紅海行動》奪得。

（20:08）最佳剪接由彭正熙《無雙》奪得。

（19:58）最佳服裝造型設計由文念中奪得。

（19:55）最佳美術指導由林子僑《無雙》奪得。

（19:48）由《淪落人》陳小娟奪得新晉導演。

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（19:46）由《淪落人》Crisel Consunji奪得最佳新演員。