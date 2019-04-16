【金像獎2019】全晚谷新人勢要造星　爾冬陞︰梁朝偉扮唔到學生喇

《第38屆香港電影金像獎》經已圓滿結束，今屆主題是「Keep Rolling」，要繼續有得拍落去，先要有新血加盟。所以今年司儀方面，大膽起用32位影壇新一代演員，好讓最多業界人士聚首的一晚，提供一個不一樣的「試鏡」機會。 典禮完畢後，香港01訪問了大會主席爾冬陞，他明言這個安排是希望為業界帶來新氣象。「梁朝偉都已經扮唔到學生喇，我哋需要造星。」

爾冬陞與30多位司儀來個大合照。

回顧當了4年金像獎主席，爾冬陞都看到無論是新演員還是新導演，都有新人輩出，單是新導演便有82位，其中20位已加盟導演會，新演員更達182位，是一個新世代的開始。「不單是一個行業，一個城市都要交替，這是必然會出現的。過去十年，的確凝聚了一班新演員，有需要俾個機會大家亮一亮相，見見世面。」

身為金像獎主席，搞好當晚節目外，也要為業界帶來新氣象。

香港電影要跟其他地區競爭，近年為迎合內地市場，是局限了題材，也被逼捨棄其他市場。所以來年除了題材要加強，明星的培訓都好重要。「現在主角人選來來去去都是那幾位，梁朝偉都演不到學生了，我們需要造星，為行業帶來生氣。」事實上，因為合拍條款，的確窒礙了新演員的演出機會，增加本土製作數量是有急切需要。

除了司儀團隊，創作團隊也是一班年輕新力軍。

除了讓人出鏡，背後的創作團隊也是年輕一輩，正如秋生上台領男主角獎時說︰「聽到個Show會由後生仔主導，會唔會瞓覺呢？原來好好睇，好有意義，俾啲掌聲他們！」這可能是一般人對新世代的初印象，其實爾冬陞都預視到會有這風險，「出錯沒問題的，都是一個經驗，可以累積。這些公家事，以前來來去去都是同一班人做，做到江郎才盡，需要新血給予刺激。」

秋生笑言擔心當晚節目會好沉悶會瞓覺，但出來效果好好睇。

為減少出錯機會，近年的籌備功夫都推前很多。「這4年來，我不斷搵不同新人入組，建立了一個團體，基本上每年9月就要定下主題，然後落實去籌備。我經常同大家講，我不需要當晚好有驚喜，最緊要是節目完成度高，今年我是非常滿意的。」