【復仇者聯盟4】Marvel 12位女角色　接棒帶領Marvel電影下個10年

萬眾矚目的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，然而有誰會估到，11年前的《鐵甲奇俠》，成功揭開Marvel電影宇宙新世界。雖然Marvel世界都是以男超級英雄為主導，但Marvel Studio總裁Kevin Feige早明言「Marvel隊長」會領導Marvel電影未來10外，並揚言Marvel電影宇宙將加入更多女超級英雄。趁《復仇者聯盟4》上映，及早了解準備接棒的一眾女超級英雄。

Marvel Studio總裁Kevin Feige曾表示「Marvel隊長」貝兒娜森將領導Marvel電影下個10年。（劇照）

1. 「Marvel隊長」貝兒娜森

Marvel Studio首部女超級英雄電影《Marvel隊長》剛在上月上映，影迷終於可以一睹她的能力。而Marvel Studio總裁Kevin Feige曾指出，由金像獎影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演的「Marvel隊長」將領導Marvel電影下個10年，相信以Marvel隊長為中心的個人電影或聯合電影會陸續有來。

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由施嘉莉祖安遜飾演的「黑寡婦」將在Marvel電影宇宙第四階段推出個人電影。（劇照）

2. 「黑寡婦」施嘉莉祖安遜

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的「黑寡婦」早在《鐵甲奇俠2》已經登場，並是復仇者聯盟始創成員之一。雖然未知「黑寡婦」的個人電影如何發展，但絕對是Marvel Studio第四階段重點電影之一，相信也是影迷期待已久的其中部個人電影。

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由伊莉莎伯奧森飾演的「紅女巫」獲得拍攝迷你劇計劃，並將進一步探討與幻視的關係。（劇照）

3. 「紅女巫」伊莉莎伯奧森

由伊莉莎伯奧森（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」在2014年上映的《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）客串登場。轉眼間，紅女巫都加入了Marvel電影這家庭第五個年頭。雖然暫未有個人電影計劃，但迪士尼+（Disney+）已經開始籌備她與幻視的迷你劇。

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妮妲莉寶雯飾演雷神戀人「Jane Foster」，而早傳《雷神奇俠4》籌備出即，今日她又出席《復仇者聯盟4》全球首映活動，莫非她都準備回到Marvel大家庭？（劇照）

4. 「女雷神」妮妲莉寶雯

《復仇者聯盟4》今早香港時間7時舉行紅地毯及全球首映活動，其中一位出席的演員竟然是曾在首兩部《雷神奇俠》都有出現，飾演雷神戀人「Jane Foster」的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）。雖然妮妲莉寶雯缺席了《雷神奇俠3》，但有傳《雷神奇俠4》籌備出即，莫非Jane Foster會回歸？而Jane Foster在原著漫畫中是「女雷神」，當她拿起雷神鎚後，鎚上的字改變成「無論誰拿到這鎚，只要有資格，都能擁有雷神托爾的力量。」

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由Letitia Wright飾演的瓦干達公主「舒妮」未知會否進一步變成女黑豹呢？（劇照）

5. 瓦干達公主「舒妮」Letitia Wright

由Letitia Wright飾演的瓦干達公主舒妮（Shuri）首次出現在去年上映的《黑豹》（Black Panther），並在《復仇者聯盟3》中協助復仇者拆除幻視頭上的心靈寶石，可惜最後未能成功。然而《黑豹2》的出現，相信舒妮一角仍有待發展，未知她會否如同原著漫畫一樣，成為女黑豹。

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在《蟻俠》系列電影中，蟻俠的女兒Cassie Lang原本由Abby Ryder Fortson飾演，在《復仇者聯盟4》中將換為Emma Fuhrmann飾演少女版Cassie Lang。（劇照）

6. 蟻俠女兒「Cassie Lang」Abby Ryder Fortson／Emma Fuhrmann

在《蟻俠》系列電影中飾演女兒Cassie Lang的Abby Ryder Fortson，雖然年紀輕輕，但已經在戲中搶盡風頭。Cassie Lang都有在今次《復仇者聯盟4》出現，但選角已經變成17歲的Emma Fuhrmann，這代表Cassie Lang已長大成人。鑑於Cassie Lang是「Young Avengers」的始創成員，相信Cassie Lang一角仍有待發展。

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《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）中飾演主角「Hannah Baker」的Katherine Langford，她是目前少有在上映前，觀眾仍未知道其角色是誰的演員。（劇照）

7. Katherine Langford角色上映前仍成謎

在《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）中飾演主角「Hannah Baker」的Katherine Langford。雖然目前仍未確定她演什麼角色，但有傳她是「鐵甲奇俠」Tony Stark及「小辣椒」Virginia Potts的女兒。

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《復仇者聯盟4》導演之一Joe Russo的女兒Ava Russo（右），將飾演的Lila Barton。（網上擷圖）

8. 導演Joe Russo女兒飾演鷹眼女兒Lila Barton

由《復仇者聯盟4》導演之一Joe Russo女兒Ava Russo飾演的Lila Barton，影迷在《復仇者聯盟4》預告中已經看到她出現。隨著迪士尼+正籌備屬於鷹眼的個人迷你劇，相信Lila Barton在Marvel電影宇宙都會佔一重要席位。

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在未來更著重女超級英雄的Marvel電影，由Evangeline Lilly飾演的「黃蜂女」將有極大發揮機會。（劇照）

9. 「黃蜂女」Evangeline Lilly

由Evangeline Lilly飾演的黃蜂女，在去年上映的《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）夥拍「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）。隨著Marvel Studio總裁Kevin Feige表示，未來的Marvel電影會更著重女超級英雄，相信黃蜂女的角色仍有待發展。

+ 6 + 5 + 4

外國傳媒《The Hollywood Reporter》表示Angelina Jolie正與Marvel Studio洽談，接演《永恆族》。（網上圖片）

10. 傳Angelina Jolie接演《永恆族》

屬於Marvel電影宇宙第四階段的《永恆族》，由中國女導演趙婷執導。當中最重磅的消息，相信是外國傳媒《The Hollywood Reporter》早前公布Marvel Studio正與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）洽談合作。如果屬實的話，相信是繼邀得金像獎影后貝兒娜森加盟後，另一觸目消息。

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由Hayley Atwell飾演的Peggy Carter在2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》首次登場。（網上圖片）

11. 「Agent Carter」Hayley Atwell

由Hayley Atwell飾演的Peggy Carter在2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）已經登場。雖然她的戲份不多，但在Marvel Studio決定推出《Marvel隊長》個人電影前，曾考慮推出《Agent Carter》的獨立電影。或者隨著美國隊長差不多走到盡頭，透過另一角度去探討美國隊長的故事亦未嘗不可。

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由Cobie Smulders飾演的神盾局前副局長「Maria Hill」將續在《蜘蛛俠：決戰千里》中登場，相信其角色仍有待發展。（劇照）

12. Cobie Smulders飾演神盾局前副局長「Maria Hill」

在《復仇者聯盟3》片已片段，由Cobie Smulders飾演的Maria Hill與Nick Fury齊齊化灰。雖然她這個角色戲份不多，但勝在跟不同超級英雄有聯繫，當中包括《復仇者聯盟》系列電影、《美國隊長2》及《蜘蛛俠：決戰千里》，相信Marvel Studio都會積極發展這角色。