【復仇者聯盟4】Marvel 12位女角色　接棒帶領Marvel電影下個10年

萬眾矚目的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，然而有誰會估到，11年前的《鐵甲奇俠》，成功揭開Marvel電影宇宙新世界。雖然Marvel世界都是以男超級英雄為主導，但Marvel Studio總裁Kevin Feige早明言「Marvel隊長」會領導Marvel電影未來10外，並揚言Marvel電影宇宙將加入更多女超級英雄。趁《復仇者聯盟4》上映，及早了解準備接棒的一眾女超級英雄。
Marvel Studio總裁Kevin Feige曾表示「Marvel隊長」貝兒娜森將領導Marvel電影下個10年。（劇照）
1. 「Marvel隊長」貝兒娜森
Marvel Studio首部女超級英雄電影《Marvel隊長》剛在上月上映，影迷終於可以一睹她的能力。而Marvel Studio總裁Kevin Feige曾指出，由金像獎影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演的「Marvel隊長」將領導Marvel電影下個10年，相信以Marvel隊長為中心的個人電影或聯合電影會陸續有來。
由施嘉莉祖安遜飾演的「黑寡婦」將在Marvel電影宇宙第四階段推出個人電影。（劇照）
2. 「黑寡婦」施嘉莉祖安遜
由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的「黑寡婦」早在《鐵甲奇俠2》已經登場，並是復仇者聯盟始創成員之一。雖然未知「黑寡婦」的個人電影如何發展，但絕對是Marvel Studio第四階段重點電影之一，相信也是影迷期待已久的其中部個人電影。
由伊莉莎伯奧森飾演的「紅女巫」獲得拍攝迷你劇計劃，並將進一步探討與幻視的關係。（劇照）
3. 「紅女巫」伊莉莎伯奧森
由伊莉莎伯奧森（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」在2014年上映的《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）客串登場。轉眼間，紅女巫都加入了Marvel電影這家庭第五個年頭。雖然暫未有個人電影計劃，但迪士尼+（Disney+）已經開始籌備她與幻視的迷你劇。
妮妲莉寶雯飾演雷神戀人「Jane Foster」，而早傳《雷神奇俠4》籌備出即，今日她又出席《復仇者聯盟4》全球首映活動，莫非她都準備回到Marvel大家庭？（劇照）
4. 「女雷神」妮妲莉寶雯
《復仇者聯盟4》今早香港時間7時舉行紅地毯及全球首映活動，其中一位出席的演員竟然是曾在首兩部《雷神奇俠》都有出現，飾演雷神戀人「Jane Foster」的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）。雖然妮妲莉寶雯缺席了《雷神奇俠3》，但有傳《雷神奇俠4》籌備出即，莫非Jane Foster會回歸？而Jane Foster在原著漫畫中是「女雷神」，當她拿起雷神鎚後，鎚上的字改變成「無論誰拿到這鎚，只要有資格，都能擁有雷神托爾的力量。」
由Letitia Wright飾演的瓦干達公主「舒妮」未知會否進一步變成女黑豹呢？（劇照）
5. 瓦干達公主「舒妮」Letitia Wright
由Letitia Wright飾演的瓦干達公主舒妮（Shuri）首次出現在去年上映的《黑豹》（Black Panther），並在《復仇者聯盟3》中協助復仇者拆除幻視頭上的心靈寶石，可惜最後未能成功。然而《黑豹2》的出現，相信舒妮一角仍有待發展，未知她會否如同原著漫畫一樣，成為女黑豹。
在《蟻俠》系列電影中，蟻俠的女兒Cassie Lang原本由Abby Ryder Fortson飾演，在《復仇者聯盟4》中將換為Emma Fuhrmann飾演少女版Cassie Lang。（劇照）
6. 蟻俠女兒「Cassie Lang」Abby Ryder Fortson／Emma Fuhrmann
在《蟻俠》系列電影中飾演女兒Cassie Lang的Abby Ryder Fortson，雖然年紀輕輕，但已經在戲中搶盡風頭。Cassie Lang都有在今次《復仇者聯盟4》出現，但選角已經變成17歲的Emma Fuhrmann，這代表Cassie Lang已長大成人。鑑於Cassie Lang是「Young Avengers」的始創成員，相信Cassie Lang一角仍有待發展。
《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）中飾演主角「Hannah Baker」的Katherine Langford，她是目前少有在上映前，觀眾仍未知道其角色是誰的演員。（劇照）
7. Katherine Langford角色上映前仍成謎
在《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）中飾演主角「Hannah Baker」的Katherine Langford。雖然目前仍未確定她演什麼角色，但有傳她是「鐵甲奇俠」Tony Stark及「小辣椒」Virginia Potts的女兒。
《復仇者聯盟4》導演之一Joe Russo的女兒Ava Russo（右），將飾演的Lila Barton。（網上擷圖）
8. 導演Joe Russo女兒飾演鷹眼女兒Lila Barton
由《復仇者聯盟4》導演之一Joe Russo女兒Ava Russo飾演的Lila Barton，影迷在《復仇者聯盟4》預告中已經看到她出現。隨著迪士尼+正籌備屬於鷹眼的個人迷你劇，相信Lila Barton在Marvel電影宇宙都會佔一重要席位。
在未來更著重女超級英雄的Marvel電影，由Evangeline Lilly飾演的「黃蜂女」將有極大發揮機會。（劇照）
9. 「黃蜂女」Evangeline Lilly
由Evangeline Lilly飾演的黃蜂女，在去年上映的《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）夥拍「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）。隨著Marvel Studio總裁Kevin Feige表示，未來的Marvel電影會更著重女超級英雄，相信黃蜂女的角色仍有待發展。
外國傳媒《The Hollywood Reporter》表示Angelina Jolie正與Marvel Studio洽談，接演《永恆族》。（網上圖片）
10. 傳Angelina Jolie接演《永恆族》
屬於Marvel電影宇宙第四階段的《永恆族》，由中國女導演趙婷執導。當中最重磅的消息，相信是外國傳媒《The Hollywood Reporter》早前公布Marvel Studio正與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）洽談合作。如果屬實的話，相信是繼邀得金像獎影后貝兒娜森加盟後，另一觸目消息。
由Hayley Atwell飾演的Peggy Carter在2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》首次登場。（網上圖片）
11. 「Agent Carter」Hayley Atwell
由Hayley Atwell飾演的Peggy Carter在2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）已經登場。雖然她的戲份不多，但在Marvel Studio決定推出《Marvel隊長》個人電影前，曾考慮推出《Agent Carter》的獨立電影。或者隨著美國隊長差不多走到盡頭，透過另一角度去探討美國隊長的故事亦未嘗不可。
由Cobie Smulders飾演的神盾局前副局長「Maria Hill」將續在《蜘蛛俠：決戰千里》中登場，相信其角色仍有待發展。（劇照）
12. Cobie Smulders飾演神盾局前副局長「Maria Hill」
在《復仇者聯盟3》片已片段，由Cobie Smulders飾演的Maria Hill與Nick Fury齊齊化灰。雖然她這個角色戲份不多，但勝在跟不同超級英雄有聯繫，當中包括《復仇者聯盟》系列電影、《美國隊長2》及《蜘蛛俠：決戰千里》，相信Marvel Studio都會積極發展這角色。