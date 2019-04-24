【復仇者聯盟4】開畫日限定紀念票實物　Hashtag溫提：唔好劇透！

等到頸都長，萬眾期待的《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers：Endgame）終於上映，很多Marvel狂迷在門票開始預售當天已紛紛搶飛，而且要搶各大戲院播放的最早場次 ── 「倒塔咁早」的清晨6時和7時的場次，以求「早睇早享受，避免被劇透」，睇完開開心心返工。

Marvel官方為答謝這班「早鳥」，一早在facebook專頁講明會贈送「開畫日首批觀眾限定紀念票」，但凡買今天9點或之前的場次，皆可獲得一張。據一位今早到銅鑼灣時代廣場UA戲院看7時40分場次的觀眾許先生說：「我拎住張普通嘅戲飛入場，之後見到有張枱仔，戲院職員就拎住一疊紀念票逐個人咁派畀佢哋！」然而不同戲院有不同做法，像另一位觀眾鍾小姐指，她在元朗MY CINEMA YOHO MALL看《復仇者4》，「我係離場之後先拎到張紀念票！」

今早所有於9點前入場的觀眾，皆可獲贈《復仇者4》開畫日限定紀念票。（受訪者提供）

紀念票溫提：唔好劇透！

到底這張傳聞已久的紀念票，到底實身是怎樣？簡單而言就是硬卡紙一張，正面大圖所有角色齊集，所有今天日期「APRIL 24, 2019」，「AVENGERS」標誌熨金，而在左手邊位置，亦以熨金方式，印上正楷英文字「COMMEMORATIVE TICKET」（紀念門票），至於背面則印有「A」字標誌，以及幾個Hashtag，分別是「#WhateverItTakes」、「#FirstAudience」、「#HongKong」以及「#DontSpoilTheEndGame」，溫馨提醒大家：睇戲還睇戲，「劇透死全家」。

不過有網民指，美中不足的是，整張紀念票沒有印上號碼，不夠「矜貴」，但情人眼裏出西施，對於大部份Ｍarvel死忠而言，這張「硬卡紙」已經是用來放上社交網站炫耀的「最佳武器」，亦有網友旋即網上放售紀念票，在「Yahoo!拍賣」以$100「激抵價」吸引Marvel迷。至於台灣亦有推出類似紀念品，威秀影城推出兩款紀念金卡分，更聲稱是全球「唯一」限量發行，卡片雙面鍍上24K金，總共5款，分別為：鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、黑寡婦、魁隆。紀念金卡上印有該角色初代肖像，紙盒子由黑、金兩色組成，印有復仇者聯盟以及各個初代復仇者代表LOGO，收藏盒除了可放置紀念金卡，左側也印上了上映日期2019.04.24，以及設計了收藏票根的小口袋。

另外，截至早上8時正，《復仇者4》全港票房已衝破1,200萬港元，打破香港史上開畫日票房紀錄以及香港單日非假期票房紀錄，更極有可能打破2009年《阿凡達》（Avatar）保持了10年的香港史上最賣座電影紀錄（1.78億港元）。

紀念票背後下方印上Hashtag「#DontSpoilTheEndGame」。（蔡俊業攝）

台灣威秀影城推出全球獨家紀念金卡套票，一般版售500台幣，豪華版售588台幣，分別折合港幣129元和152元。（網上圖片）