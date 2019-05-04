「美國隊長」8年辛酸史（上）／復仇者先鋒不為人知的另一面

從某方面來說，基斯伊雲斯（Chris Evans）從裏到外、徹頭徹尾，都符合「美國隊長」（Captain America）的形象。而隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）宣稱，美國隊長的故事將會在這部《復仇者聯盟4：終局之戰》抵達終點，是時候重溫這位經典紅、白、藍象徵英雄的奇妙冒險之旅。

美國隊長的正直形象深植人心。（海報）

讓我們回到2010年9月，抵達《美國隊長》第一集的拍攝現場，一間位於英國利物浦某棟建築物地下室的臨時更衣室。那時，外面的街道被佈置成1940年代美國布魯克林區的樣子，基斯伊雲斯正在赤腳追逐九頭蛇（Hydra）間諜的車子，因為跑得太快，而不小心撞碎奧黛麗婚紗店（Audrey’s Bridalwear）的櫥窗。

在那個情況下，赤腳跑過人行道時，不可能沒被櫥窗的碎玻璃割傷腳底。

你不會想在沒有防護措施的情況下拍這場戲。 「美國隊長」基斯伊雲斯

基斯伊雲斯邊說，邊開心地拉起腳上戴着的、雕有腳指頭的肉色橡膠假腳套。

美國隊長：不一樣的英雄、正直的象徵

每一次，基斯伊雲斯總能發現新元素，去詮釋Steve Rogers的心態與靈魂。

基斯伊雲斯飾演「美國隊長」多年，已建立堅不可催的形象。（劇照）

美國隊長在2011年夏天登上大銀幕，他誠懇又願意自我犧牲奉獻的態度，與當時遊走在道德邊緣的其他英雄很不一樣，例如基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的蝙蝠俠（Batman），或是曉治積曼（Hugh Jackman）的狼人（Wolverine）；他也跟愛酸人的諷刺型英雄不同，像是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的鐵甲奇俠（Iron Man）、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的蜘蛛俠（Spider-Man）……雖然說基斯伊雲斯自己也曾在《神奇4俠》（the Fantastic Four）系列中，演過喜歡挖苦人又常惹事的「霹靂火」（Human Torch）Johnny Storm一角。

基斯伊雲斯曾於2005年在《神奇4俠》扮演「霹靂火」。（劇照）

基斯伊雲斯說：「雖然聽起來有點空泛，但Steve Rogers是個好人，他有很深的道德感、誠實、正直、勇敢。他就是個好人。他不求任何形式的回報，單純只是因為這件事是對的，所以去做，這樣而已。」

即使是演員親友，也不一定表示能像基斯伊雲斯那樣瞭解他口中的Steve。（劇照）

「上週我在波士頓，跟一個非常要好的朋友見面。我們開始討論劇本，她發表了一些關於劇本裏搞笑橋段的評論，我說：『看，美國隊長這個人從來不開玩笑，所以我在電影裏不會說任何笑話。』，她回我：『所以美國隊長是個很無聊的人囉？』，我的天啊當然不是！」

他搖了搖頭：「如果美國隊長這個人讓人覺得無聊，那就是我沒有詮釋好。Steve Rogers一點都不無聊。他是很真誠、真實的人。」

除了肉色橡膠護腳套，只有那個是假的。

基斯伊雲斯於首集《美國隊長》中的造型與《復仇者聯盟4》差別甚大。（劇照）

那麼，基斯伊雲斯是怎麼建構出Steve Rogers的個性呢？「在某程度上，是用我的一個朋友當範本，他是一個……他有非常強的道德感，他是一個鷹級童軍（Eagle Scout），是美國童軍的最高階級。」

從朋友身上揣摩美隊精神

他笑着說：「大概18歲的時候，我們一起參加鷹級童軍的活動，那時我想着：『真不敢相信，查理（Charlie）這小子還在做這種狗屎爛蛋的事情。』，他就是很標準的童軍。他超級聰明，知道如何在野外生火，如果你要選個人跟他一起在野外迷路，那一定要選查理。他甚至連善意的謊言都不會說，你懂我的意思嗎？他就是個很棒的人。」

基斯伊雲斯詮釋的「美國隊長」備受喜愛。（劇照）

基斯伊雲斯怎麼會跟這樣的人成為朋友的呢？

「我不知道，天啊我還真的不知道！這很有趣，年紀增長後，你會開始明白誰是你人生下一階段的朋友，以及你喜歡跟怎樣的人相處。當你認識查理後，你會覺得，這人就是我一生的摯友了。這是一個可以陪我走入成人現實世界的朋友，我因認識他而感到驕傲，我很感謝能夠遇到他。當你看到基斯伊雲斯對角色的這種深刻連結，就能明白人們為何如此喜歡Steve Rogers了。

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2011年Marvel英雄《復仇者聯盟》首度集結

這是史上最猛的地表英雄大集結。當外媒訪問基斯伊雲斯：「你不用劇透，但你能否敘述一下這部電影……」基斯伊雲斯回答：

鐵甲奇俠死了。

我們知道基斯伊雲斯在開玩笑，但他的另一個「人格」Steve Rogers，就不是處於能開玩笑的狀態了。

2011年Marvel英雄《復仇者聯盟》首度集結。（劇照）

幾個月前，基斯伊雲斯飾演這位超級英雄的戲份才剛結束，但對Steve Rogers來說，他可是被冰封了70年之久。

在這部史無前例，擁有豪華陣容的電影裏，美國隊長是孤獨的。雖然他身邊有很多新朋友──例如冷豔的前俄羅斯特務、穿着鋼鐵裝的渾球、專橫的雷霆之神、和一身綠又狂暴的龐然大物……等等。但在《復仇者聯盟》裏，美國隊長需要找到現代社會生存的方法及理由。

「美國隊長」冰封70年後復活。（劇照）

基斯伊雲斯在拍攝的空檔接受外媒的訪問，當時正在拍攝那場紐約戰役（the New York battle），也就是美國隊長、雷神（Thor，基斯咸士禾夫／Chris Hemsworth飾）、和變形俠醫（Hulk，麥克雷法路／Mark Ruffalo飾）衝去前往拯救下墜的鐵甲奇俠的那場戲。（＊關於這場戲，更為人所知的別名是「再過兩個街區有間沙威瑪」的戲。）

「你身在一個完全不一樣的時代，而所有你認識的、你關心的人都已經死了，光是要接受這點就已經非常可怕，他以前是一位士兵，所有跟他一同作戰的人，所有他在軍中的兄弟們，全都死了。他很寂寞。在這世上還有他的朋友、家人、他在意的人嗎？沒有，完全沒有了。」

「美國隊長」軍中的好兄弟只剩下同樣被冰封十數年的「寒兵戰士」。（劇照）

基斯伊雲斯承認，他在第一次看完導演Joss Whedon的劇本後，有點擔心。他希望Steve Rogers身上的正向特質能夠在這部電影裏持續保持下去：「你開始可以看到Steve這個角色心裏的一絲黑暗，你真的會希望──至少當我讀劇本時是這麼想的──不想失去Steve Rogers。但很明顯的，生悶氣、怨天尤人等等，這些都不是美國隊長會做出的事。」

不只如此，還有一些現實的擔憂。在《復仇者聯盟》開始製作時，《美國隊長》還有兩個多月才上映，大家都在猜測這部電影會收到怎樣的評價。「現在想這個還太早，接下來會有太多美國隊長的消息，我會等待並試着抓住這波浪潮，看看大家的評價。有可能大好，也有可能大壞，我們能做的就是等待。」

當天涯孤獨的美隊加入復仇者大家庭

與此同時，基斯伊雲斯和他的角色一樣，開始建立充滿意義的嶄新人際關係──在《復仇者聯盟》電影開頭，所有的復仇者都對他很陌生。

《復仇者聯盟》中的美國隊長，雖然一樣正直純粹，但也描述到他內心的陰暗角落。（劇照）

「我認識施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），施嘉莉祖安遜跟我以前曾一起合作過幾次，我想《復仇者聯盟》應該是我們合作的第3部電影。我曾見過基斯咸士禾夫，在聖地牙哥國際動漫展（Comic-Con）宣布《復仇者聯盟》的消息時，我們有短暫見了一下。但這是我第一次見到森姆積遜（Samuel Jackson）、羅拔唐尼、和麥克雷法路。我對他們一無所知，真的是剛認識，但感覺很棒。」

神盾局局長與美國隊長首次見面。（劇照）

呃，麥克雷法路好像是例外。

麥克雷法路真的很壞！

基斯伊雲斯大笑着這麼說。（＊麥克雷法路當時正在附近的角落，穿着動態捕捉服裝為下一場戲暖身。基斯伊雲斯說這句話的音量絕對能讓他聽到，但他沒注意。）

「沒有啦，我還是很愛他的。我跟他相處越久，越覺得他應該是世上最偉大的父親。他有很活躍的想像力。面對每場挑戰，他就只是在『玩』，我敢肯定，這讓他成為一位了不起的演員。他在演戲的當下非常投入，也願意自娛娛人。他就是個好人，有很多的正面能量。」

在美國新墨西哥州拍攝電影的期間，加深了演員們的感情。（花絮）

「不管你在何時拍攝，拍片現場附近都沒有人，安全起見，你必須要跟大家一起行動。」要建立演員間的友誼，是否需要做到這種地步？

當然，因為我們必須要一直在一起。這並不是個別角色的獨立電影，拍攝這樣的電影就是需要附加條件。 「美國隊長」基斯伊雲斯

他聳肩，「如果這能讓電影成果更好，我們很樂意這麼做。」

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