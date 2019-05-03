Marvel 6大終極公投！蜘蛛俠化灰最心痛　最受歡迎英雄竟然係…

已經於全球上映的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）再度成為了電影界的年度熱門話題，這部MCU鋪陳長達11年的集大成之作，令許多觀眾料想不到到的結局深深震撼了大量Marvel影迷。藉着這個階段性的完結篇，知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）也發起了一項MCU終極大投票活動，讓我們來一下大多數的影迷票選出來的Marvel排行榜。