Marvel 6大終極公投！蜘蛛俠化灰最心痛　最受歡迎英雄竟然係…

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已經於全球上映的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）再度成為了電影界的年度熱門話題，這部MCU鋪陳長達11年的集大成之作，令許多觀眾料想不到到的結局深深震撼了大量Marvel影迷。藉着這個階段性的完結篇，知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）也發起了一項MCU終極大投票活動，讓我們來一下大多數的影迷票選出來的Marvel排行榜。

影迷最喜愛的復仇者成員（點圖放大▼）

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《復仇者聯盟3：無限之戰》影迷最心痛的復仇者成員之死（點圖放大▼）

影迷最喜愛的配角（點圖放大▼）

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影迷最喜愛的角色電影（點圖放大▼）

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影迷最喜愛的片尾（點圖放大▼）

影迷最喜愛的反派角色（點圖放大▼）

《復仇者聯盟4 : 終局之戰》後最期待的電影（點圖放大▼）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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