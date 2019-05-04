「美國隊長」8年辛酸史（下）／比操肌更辛苦！基斯：戲服超臭

從2011《美國隊長》（Captain America: The First Avenger）開始，基斯伊雲斯（Chris Evans）已經飾演了8年的美國隊長，並即將《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）告別這個角色。上一篇文章我們提到了基斯伊雲斯開始擔任美國隊長的過程、如何揣摩這位Marvel元老的心境，這篇要討論的是面對友情矛盾、信仰崩壞的人生難題中，Steve Rogers（Steve Rogers）心路歷程的轉變。

戲服超臭、維持肌肉：飾演美國隊長的折磨

回到2013年，《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）在加州長灘炙熱的豔陽下拍攝。基斯伊雲斯平常比較常談到的是Steve Rogers的內心世界，但這天，他想講的是關於飾演這個角色時，身體上受到的折磨。

「我的天啊！我必須老實說，我從來沒有像這樣如此『努力工作』過，你會受傷、你會受到打擊！這些我懂，但這是甚麼？」他扯了一下戲服：「這超臭。我每天早上穿上它，整間更衣室的臭味好像就集合在我身上，我的老天爺啊！」

所有的電影服裝部門（wardrobe department）都會在戲服上噴殺菌消毒噴霧，「他們就噴這個東西——我是指，他們沒辦法把衣服丟進洗衣機裏」基斯伊雲斯說完後，聞了下衣服，整張臉皺在一起。

基斯伊雲斯大呻「美國隊長」戲服超臭。（劇照）

這部電影最難的部分就是要維持你的體重。 「美國隊長」基斯伊雲斯

基斯伊雲斯補充說道，透露了一些關於Steve Rogers的秘密：所有需要露出緊實肌肉、健壯身材的鏡頭，都是第一個拍攝的。不然，在拍攝動作戲時，高強度的體能消耗會迫使你的身體消耗養分，你的肌肉會縮水。

基斯伊雲斯為了維持「美國隊長」的壯碩身材下了不少苦功。（劇照）

「3個月前，你會拿到體能訓練方案，會試着把你的肌肉練到最壯的程度。在電影幾個鏡頭裏，我只穿着緊身T恤、背心或之類的東西——你要確保你之後也穿得下這個尺寸。之後他們留了一整個月的動作戲要拍，而你就是整天被折騰來折騰去，體重直直落，當你脫掉戲服時，你會覺得『我好像瘦了8磅之多』。」

基斯伊雲斯早前去過聖地牙哥國際動漫展，他很擔心他的外表：「我很好奇大家是否會覺得現在的我太瘦了？」

想不到基斯伊雲斯亦會擔心影迷會否覺得他過瘦。（劇照）

咁都叫瘦？點圖重溫《美國隊長2》中基斯伊雲斯爆肌身材▼

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《美國隊長2》裏，美國隊長變成了神盾局（S.H.I.E.L.D.）的一員，隨着劇情推展，他發現神盾局並非像他所想的那樣，是在守護人民，他也發現他對這個組織的忠誠開始有了質疑。

在這一集裏，美國隊長認識新朋友：「飛隼」琛偉遜（Falcon／Sam Wilson，安東尼麥基 ／Anthony Mackie飾）；也會找回他的摯友巴基（Bucky Barnes，賽巴斯汀斯坦／Sebastian Stan飾）；以及與佩姬卡達（Peggy Carter，Hayley Atwell 飾）再相遇。隊長錯過了舞會，也失去了他一部分的人生。

仔細看「飛隼」安東尼麥基的二頭肌亦練得相當發達。（劇照）

基斯伊雲斯知道之後還會有很多關於美國隊長的故事，但在聖地牙哥動漫展上，他被官方公開的最新情報給嚇到。

我鬧了大笑話，我們正在進行記者會，而我接受了媒體採訪，在直播裏我說「下一部電影名叫《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）是嗎！所以誰是奧創？」 「美國隊長」基斯伊雲斯

這位演員用手捂着臉：「Marvel應該對我的發言感到有點難過，我還說了：『我會遵守保密原則，Marvel你不能就這樣把我晾在一邊，不讓我知道奧創是誰』。」誰是奧創（Ultron）？他是Tony Stark為了拯救人類而製作出來的AI程式，但最後奧創卻決定要毀滅這個世界。

奧創是Tony Stark為了拯救人類而製作出來的AI程式。（劇照）

尋找歸宿：美國隊長的人生

在《復仇者聯盟2：奧創紀元》裏，Steve Rogers終於找到了他的舒適圈。「他一直在找他的歸宿」在英國倫敦的松林製片廠（Pinewood Studios），基斯伊雲斯於拍攝空檔接受訪問時這麼說着。那天正在拍攝一個機械人闖入鐵甲奇俠家的閣樓的戲，在閣樓裏正舉行着派對。

點圖重溫《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「美國隊長」英姿▼

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「美國隊長總是盲目地投身於任何他覺得需要他的地方，但現在沒有了神盾局，沒有其他跟隊長一起戰鬥的人，除了復仇者聯盟。復仇者聯盟在某種意義上，變成了隊長的家。」

大多數的士兵都會想逃離戰場、回到家鄉，但美國隊長不這麼想。

奇怪的是，這就是美國隊長對世界的認知。 「美國隊長」基斯伊雲斯

美國隊長的感情生活：保守、一心一意

現在開始是基斯伊雲斯對美國隊長感情生活的猜想：「當你想到這點時會覺得有點好笑……美國隊長可能是個處男。」基斯伊雲斯忍不住爆笑，「他可能是處男。我不知道他能在何時擺脫這個身份！」

可是，隊長有參加過勞軍活動啊，巡迴全美時總有些豔遇吧。「他的確有參加巡演，」基斯伊雲斯同意。「也許某個伴舞的女孩會讓他心動（笑），但他是個正人君子。當時他可能全心都是佩姬卡達，而他在這方面有點保守……他是一個非常人性化的人，這就是為何我喜歡他。」

與基斯伊雲斯不同，影迷們對美國隊長感情生活的想像是他與他的好基友寒冬戰士激烈擁吻。（Twitter）

演員同時也表達了一些挫折。他想要讓Steve Rogers稍稍放下他的高潔堅持。

「隊長總是把他自己放在最後面，這麼久以來，他一直都是犧牲自己，不願讓其他人受傷，很難找到一個讓他心生波瀾的理由。所以我很期待《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War），我覺得我們終於碰觸到了一些有趣的東西。」

超級英雄內戰！為了友誼離開歸宿

在Steve Rogers終於找到他的歸宿後，《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）又再次奪走了他的「家」。

在大多數電影裏，我們總是能很清楚知道要站哪一邊——納粹是邪惡的，外星人都是壞蛋，但……我覺得這次是美國隊長第一次不知道該站在哪一邊。 「美國隊長」基斯伊雲斯

為好兄弟乜都做得出！點圖重溫《美國隊長3：英雄內戰》劇照▼

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在這部電影裏，復仇者聯盟分崩離析，而基斯伊雲斯很明顯是站在美國隊長那一邊的。「友誼」對美國隊長和基斯伊雲斯來說都很重要。（還記得前面提到的查理（Charlie）嗎？在接受外媒訪問時，基斯伊雲斯說他一直跟查理是好朋友，查理的高貴品格依舊鼓舞着他。）

《美國隊長3：英雄內戰》的重點是在測試觀眾的忠誠度，讓兩位超級英雄互相對抗。

這真的沒有所謂的正確答案。 「美國隊長」基斯伊雲斯

沒有正確答案 美國隊長的選擇

現在，美國隊長不再遵照任何人的命令了，他按照自己的方針行動。

「Steve Rogers一直以來都是為了人們，他非常民主，想要傾聽大家不同的聲音，但有的時候你就是只想全心相信某件事情。美國隊長相信自己是對的，這個信念強烈到讓他願意拋下一切。在這部電影結束時，他已經不再是英雄，而是逃犯。必須要有另一件事情、另一場災難做為契機，才能讓復仇者聯盟再次重新團結在一起。」

鷹眼、飛隼等亦為了「美國隊長」大戰鐵甲奇俠等超級英雄。（劇照）

復仇者集結！面對宇宙最大危機

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中魁隆（Thanos），瘋狂的泰坦星人（the Mad Titan），想要消滅掉宇宙一半的生命。現在不是英雄們起內鬨的時候，危機就在眼前。

《復仇者聯盟3：無限之戰》一大亮點是，隊長和雷神又聚在一起了。（劇照）

在外媒進行訪問時，兩位「基斯」——基斯伊雲斯和基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）——正在拍攝他們在瓦干達（Wakanda）重逢的戲碼。這兩位演員一邊在與魁隆的外星軍隊戰鬥，一邊交流近況。

「我會說，『現在留短髮了？不錯的選擇』」基斯伊雲斯這麼說，同時揮出一個右勾拳，模擬擊打一個看不見的外星生物。「而我會回，『你也是啊，那鬍子挺有型的』」基斯咸士禾夫說。之後他們便走向攝影機準備拍攝，但在拍攝之前，一場大雷雨才剛席捲過亞特蘭大州的馬場，這座馬場被拿來當作瓦干達的大草原。

《復仇者聯盟3：無限之戰》中的草原大戰令影迷印象深刻。（劇照）

欠缺劇本 難以掌握劇情架構

對基斯伊雲斯來說，要談論現階段的美國隊長，比以往都還要困難，或許是因為復仇者聯盟的旅程即將結束。而基斯伊雲斯和施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）都承認，他們並沒有讀完整個劇本。

我是指，我不想要只讀我有出場的那幾頁劇本！我想要看到整個故事架構。 「黑寡婦」施嘉莉祖安遜

我們必須去爭取實際可拿在手上的紙本劇本。不然他們只會給我們電子檔，這很麻煩。 「美國隊長」基斯伊雲斯

此外，本片緊湊的劇情，也代表着並沒有太多空間去描述各個角色的背景故事或新的個人情節。儘管如此，基斯伊雲斯還是試着去挖掘美國隊長的心境：「我想，美國隊長對這個世界的運作應該已經有點麻木，Steve Rogers變得比較強硬，因為他看到、學到了更多事情。」但Steve Rogers將會放下所有嫌隙，重回戰場。這件事不會有任何問題。

基斯伊雲斯認為，在經歷了這一切之後，美國隊長終於體會到「信仰體系被破壞的感覺。我覺得現在唯一能夠相信的，只有友誼。」

「美國隊長」一直為了他所關心的人而戰。（劇照）

希望我們能在《復仇者聯盟4：終局之戰》裏，看到隊長找到屬於他的寧靜和平。

點圖看更多「美國隊長」於《復仇者聯盟4》的精彩劇照▼

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】