細數「美國隊長」情史（上）／超級英雄的代價是永無止境的單身？

隊長、我的隊長、美國隊長（Captain America）這次繼續在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）裏站在第一線對抗邪惡，他為了保衛人民、屹立不搖……不過我們已經很熟悉他身為超英雄的一面了，現在讓我們來看看其他令人好奇的面向：美國隊長看來在面對感情時，可不像他朝着魁隆（Thanos）揮拳那麼毅然決然呢。我們得看看隊長生命中的男人與女人，分析一下Marvel電影宇宙（MCU）裏美國隊長的感情觀。

用忠厚老實來形容美國隊長一點都不過份，但他的情感關係似乎不如我們想像中的溫柔。也許是因為他在運送宇宙魔方過程中墜機後，讓他被迫與心愛的佩姬卡達（Peggy Carter）探員分手，讓他滿腔的愛意（以及處子之身）無處宣洩。這種被冰凍70年的怨氣，反倒讓他成為了一個極度壓抑感情的人。他變得不習慣表達情緒（與嘴巴比腦快的Tony Stark截然不同、他甚至比班拿博士（Bruce Banner）還要保守）當然，Steve Rogers在成為肌肉男之前原本只是個「排骨仔」，這種對外在的自卑感，讓他在成為美國隊長後，卻似乎沒有改變太多：他在情感上仍然很容易顯得自卑。

「美國隊長」巨臂擎天卻仍是處子之身？（劇照）

他有滿身肌肉與美國最值得驕傲的翹臀、他還是超級英雄，他根本是單身市場上的魁隆，在被冰凍70年之後，這頭黃金猛獅應該在美女叢中傾情獵豔。但是很明顯地Steve Rogers沒有，面對黑寡婦（Black Widow）八卦兼關心的問候：「太害羞還是太害怕？」，他的回答是：

太忙了。 美國隊長

這是甚麼回答？這根本是把潛入軍艦拯救人質與「溝女」視為相同難度的任務，而「溝女」似乎優先級別還要更低一點。

「美國隊長」為了拯救地球連「溝女」也沒時間。（劇照）

也許是這種自我逃避，讓隊長似乎養成了一種M性體質：自己送上門的他沒興趣，反倒是對他沒興趣的他才會心心念念，一個最有趣的比擬發生在癡情小粉絲Phil Coulson身上。Phil Coulson在與隊長見面的第一秒，就表達了款款深情：「我得說，能正式見到您是我的榮幸。」這句開場白已經是最保守的一句話。

我算是見過您，我見過您睡着時的樣子……我是說……您被凍得不省人事時我在場…… Phil Coulson

這根本是偷窺病棟（甚麼比喻）；他還把自己收集隊長小卡的秘密都爆了出來，這點秘密看來還是神盾局眾人皆知。而隊長呢？當他知道自己是某人的偶像時，他如何面對這種熱情？

Phil Coulson「初遇」美國隊長對白超曖昧。（劇照）

相愛相殺的「美國隊長×寒冬戰士」

說真的，他對Phil Coulson的回應沒有太多同等的熱情。Phil Coulson在戰鬥機上對他告白，他的反應都只有挑眉與嘴角上揚三公分。這種狀況也發生在飛隼（Falcon）琛偉遜身上，琛偉遜也說過：「別看我，（隊長）他做甚麼我就做，我只是慢一點」、「會開槍射你的人通常也會射我」。而飛隼無疑是隊長的好戰友──琛偉遜被Steve Rogers拖下海成為神盾公敵、還連帶加入了復仇者聯盟、然後被迫跟隊長一起當逃犯。但我們也很少看到隊長對飛隼表達過甚麼感激……當然，真男人之間未必需要摟摟抱抱，但是，琛偉遜跟寒冬戰士巴基（Bucky）比起來，很明顯不是站在同一個水平上。

一開始可是隊長主動去撩琛偉遜的！（劇照）

《美國隊長2》（Captain America: Winter Soldier）裏寒冬戰士大半數時間都在追殺隊長，《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）裏寒冬戰士大半數時間都在跑給隊長追，而隊長的反應看起來，這些相殺卻像是虐愛的一部分：他忘不了他、他忘不了這位好友、他忘不了他的巴基……你是否覺得這種說法太誇張？但這可是十字骨（Crossbone）說的。在《美國隊長3：英雄內戰》裏，他向隊長說：

他（巴基）認識你，你的好友、你的老伴……你的巴基。 十字骨

十字骨的一番話令腐女們內心激起千層浪。（劇照）

Steve Rogers與寒冬戰士巴基（Bucky），這段相愛相殺的關係，讓結合兩人名字的「Stucky配」變成粉絲們熱衷的話題之一──很明顯地比無限寶石的話題還要關心。以「Stucky配」為名的部落格、同人插畫、小說與研究多不勝數，也許你以為這只是少數腐女的幻想，錯了。

我們後製團隊的同仁們非常瘋迷Steve Rogers與寒冬戰士的關係…… 導演安東尼羅素

導演安東尼羅素（Anthony Russo）就說過：「他們之間深刻的情感關係可以有各種解釋，而我們對所有的解釋都抱持着歡迎的態度。」導演的遣詞用語非常謹慎。

「美國隊長」與「寒冬戰士」是粉絲們心目中公認的一對。（Twitter）

「美國隊長」情歸「寒冬戰士」？點圖看二人同框劇照▼

+ 6 + 5 + 4

沒得到的最喜歡 為交往10秒女友專情守身

所以，隊長在新世紀裏雖然戰技有了更大的提升、但似乎他的感情歷程卻似乎沒有更大的發展。從巴基與佩姬的例子，隊長似乎在解凍之後，感情卻仍然在冰凍狀態。當然，他跟莎朗卡達（Sharon Carter）曖昧過──他邀她來家裏「洗衣服」，這真的不知道算不算是一種暗示？而且他們還接吻了，這也許代表着隊長終於能夠在感情路上更進一步了……並、沒、有，《美國隊長3：英雄內戰》之後，莎朗就人間蒸發了，這讓她似乎更像是佩姬姑姑的某種備胎。

電影竟然敢亂改漫畫官配！（劇照）

當然，「專情」這種形象，也許是鞏固隊長「舊好男人」樣貌的元素之一，但是我們也看到隊長專情的下場：差一點被男友殺死、或是為才交往10秒的女友永遠守身孤獨而死。從這種角度，隊長在情場上的表現仍然是一個失敗者。看看另一位別號「人生勝利組」的復仇者，人家都有妻小了，美國隊長似乎在證明一個錯誤的觀念：如果你想成為最受歡迎的英雄，那你最好單身一輩子──這甚至比隊長是不是同性戀或雙性戀更令人震驚。

因此，我們下次來談談《復仇者聯盟4：終局之戰》（當然要劇透）隊長在這部電影裏終於有了一些改變。（下集待續）

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